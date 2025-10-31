El lunes se podrán empezar a postular proyectos del Presupuesto Participativo

Este sábado se corre el Maratón Jesús María 2025DEPORTE31 de octubre de 2025
Largará a las 18:30, con modalidades competitiva, participativa y recreativa por equipos. La propuesta busca visibilizar la prevención del Cáncer de Mama.
La Municipalidad de Jesús María lanzó la convocatoria a vecinos e instituciones. Las propuestas podrán cargarse hasta el 30 de noviembre en participa.jesusmaria.gov.ar. Habrá talleres de capacitación y asesoramiento gratuito a quienes deseen diseñar y crear propuestas.31 de octubre de 2025
Jesús María. La Municipalidad abrirá el lunes la convocatoria para el Presupuesto Participativo 2025, una iniciativa que invita a vecinos e instituciones a presentar ideas para mejorar su barrio o la ciudad.
Las propuestas podrán cargarse desde el lunes 3 hasta el 30 de noviembre en participa.jesusmaria.gov.ar
La postulación es virtual, libre y gratuita, y está abierta a vecinos mayores de 18 años con domicilio en Jesús María.
Proyectos que transforman la ciudad
El programa cuenta con una partida de más de 100 millones de pesos, que se destinarán a los proyectos elegidos por la comunidad.
Las ideas pueden estar vinculadas a infraestructura, servicios públicos, ambiente, deportes, juventud, salud u obras públicas.
Cómo será la selección
La votación se realizará entre el 1 y el 12 de diciembre. El proceso combinará el voto del público con la evaluación de un jurado, y los proyectos ganadores se conocerán durante la semana del 15 de diciembre.
Las propuestas que no resulten seleccionadas integrarán el “Banco de Proyectos”, quedando disponibles para futuras ediciones.
Capacitación para los vecinos
La Municipalidad ofrecerá los talleres gratuitos de capacitación “Armando mi proyecto”, donde los vecinos podrán aprender a diseñar y presentar sus ideas.
El calendario de talleres es el siguiente:
31-10-2025
Largará a las 18:30, con modalidades competitiva, participativa y recreativa por equipos. La propuesta busca visibilizar la prevención del Cáncer de Mama.
Se jugarán cinco partidos. Durante la semana, adelantaron sus compromisos los equipos que participa del Torneo Regional Amateur.
Este viernes enfrenta a Quimsa en Santiago del Estero, por la Liga Argentina Femenina de Basquetbol, y el sábado debutarán los varones en la Liga Nacional.
La Municipalidad de Jesús María lanzó la convocatoria a vecinos e instituciones. Las propuestas podrán cargarse hasta el 30 de noviembre en participa.jesusmaria.gov.ar. Habrá talleres de capacitación y asesoramiento gratuito a quienes deseen diseñar y crear propuestas.
La aplicación es sin turno, en el vacunatorio municipal de Jesús María. Buscan fortalecer la protección ante la próxima temporada.