El lunes se podrán empezar a postular proyectos del Presupuesto Participativo

Jesús María. La Municipalidad abrirá el lunes la convocatoria para el Presupuesto Participativo 2025, una iniciativa que invita a vecinos e instituciones a presentar ideas para mejorar su barrio o la ciudad.

Las propuestas podrán cargarse desde el lunes 3 hasta el 30 de noviembre en participa.jesusmaria.gov.ar

La postulación es virtual, libre y gratuita, y está abierta a vecinos mayores de 18 años con domicilio en Jesús María.

Proyectos que transforman la ciudad

El programa cuenta con una partida de más de 100 millones de pesos, que se destinarán a los proyectos elegidos por la comunidad.

Las ideas pueden estar vinculadas a infraestructura, servicios públicos, ambiente, deportes, juventud, salud u obras públicas.

Cómo será la selección

La votación se realizará entre el 1 y el 12 de diciembre. El proceso combinará el voto del público con la evaluación de un jurado, y los proyectos ganadores se conocerán durante la semana del 15 de diciembre.

Las propuestas que no resulten seleccionadas integrarán el “Banco de Proyectos”, quedando disponibles para futuras ediciones.

Capacitación para los vecinos

La Municipalidad ofrecerá los talleres gratuitos de capacitación “Armando mi proyecto”, donde los vecinos podrán aprender a diseñar y presentar sus ideas.

El calendario de talleres es el siguiente:

Lunes 3 de noviembre, a las 20, en el Nido Sierras y Parques -Sierras de Comechingones 284-.

Miércoles 5 de noviembre, a las 20, en el Centro Vecinal B° Norte -Gral. O’Higgins s/n-.

Martes 11 de noviembre, a las 20, en el Nido Costanera -Av. Biondi 655-.

Viernes 14 de noviembre, a las 20, en el Centro Vecinal La Florida -Jujuy 577-.

31-10-2025