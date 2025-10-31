Ahora vacunarán contra el dengue a jóvenes de 15 a 24 años

Este sábado se corre el Maratón Jesús María 2025DEPORTE31 de octubre de 2025
Largará a las 18:30, con modalidades competitiva, participativa y recreativa por equipos. La propuesta busca visibilizar la prevención del Cáncer de Mama.
La aplicación es sin turno, en el vacunatorio municipal de Jesús María. Buscan fortalecer la protección ante la próxima temporada.MÁS NOTICIAS31 de octubre de 2025
Jesús María. El Ministerio de Salud de la Provincia habilitó una nueva etapa del plan de vacunación contra el dengue, en el marco del Plan Estratégico para la temporada 2025–2026.
A partir del 1 de noviembre, podrán recibir la vacuna las personas de 15 a 24 años inclusive, sin turno previo, en el Vacunatorio Municipal de Almafuerte 451, de 7:30 a 13:30.
Además, continúa la inmunización para:
La vacuna se aplica en dos dosis, con un intervalo de tres meses entre cada una. Esta estrategia busca reducir los casos sintomáticos y prevenir complicaciones en personas de riesgo, en el marco de las acciones preventivas que se refuerzan de cara al verano.
Para quienes necesiten asistencia para acceder al CiDi, la Municipalidad dispone de los siguientes espacios:
Se jugarán cinco partidos. Durante la semana, adelantaron sus compromisos los equipos que participa del Torneo Regional Amateur.
Este viernes enfrenta a Quimsa en Santiago del Estero, por la Liga Argentina Femenina de Basquetbol, y el sábado debutarán los varones en la Liga Nacional.
La Municipalidad de Jesús María lanzó la convocatoria a vecinos e instituciones. Las propuestas podrán cargarse hasta el 30 de noviembre en participa.jesusmaria.gov.ar. Habrá talleres de capacitación y asesoramiento gratuito a quienes deseen diseñar y crear propuestas.
Busca constatar inmuebles que se encuentran en infracción a lo establecido en la ordenanza vigente.
Estos terrenos del barrio municipal ubicado sobre la Ruta E66 se adjudicarán mediante sorteo público. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de noviembre.