Ahora vacunarán contra el dengue a jóvenes de 15 a 24 años

Jesús María. El Ministerio de Salud de la Provincia habilitó una nueva etapa del plan de vacunación contra el dengue, en el marco del Plan Estratégico para la temporada 2025–2026.

A partir del 1 de noviembre, podrán recibir la vacuna las personas de 15 a 24 años inclusive, sin turno previo, en el Vacunatorio Municipal de Almafuerte 451, de 7:30 a 13:30.

Además, continúa la inmunización para:

Personas de entre 4 y 59 años: que hayan tenido dengue con internación (con notificación previa por Ciudadano Digital – CiDi).

Equipos de salud y fuerzas de seguridad que iniciaron su esquema a partir del 1° de julio de 2025.

Los casos pendientes dentro de este grupo se evaluarán de manera particular.

La vacuna se aplica en dos dosis, con un intervalo de tres meses entre cada una. Esta estrategia busca reducir los casos sintomáticos y prevenir complicaciones en personas de riesgo, en el marco de las acciones preventivas que se refuerzan de cara al verano.

Para quienes necesiten asistencia para acceder al CiDi, la Municipalidad dispone de los siguientes espacios:

Nido Costanera: Av. Biondi 655. De lunes a viernes, de 7:30 a 14.

Nido Sierras y Parque: Sierras de Comenchingones 284. De lunes a viernes, de 7 a 19.

31-10-2025