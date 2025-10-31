La Granja conversará sobre la situación de su río

La Granja. Este sábado a las 17:30, en el Salón Iria Berutto de esta localidad, se hará un conversatorio acerca de los avances en la situación del cauce del río Tiú Mayú, el azud y el desvío ilegal que existe río arriba, causa de un conflicto de larga data con la Municipalidad de La Cumbre.

La coordinación de este conversatorio estará a cargo del Biólogo y Filósofo Guillermo Folguera, docente de la UBA, investigador de CONICET y activista socio ambiental.

Estará acompañado por una jornada de arte para todas las edades.

La iniciativa es de la agrupación socio ambiental La Granja Pueblo Monte, integrada por vecinas y vecinos, habitantes de las localidades que conforman el municipio. Cabe recordar que su ejido abarca la localidad de La Granja y los parajes de Las Vertientes, Villa Animí, Los Molles y Ascochinga.

Este grupo trabaja de manera colectiva, autónoma, no partidaria, motivado sólo por su preocupación por el cuidado y protección del ambiente.

El tema en cuestión también afecta a Colonia Caroya, ya que el río Tiu Mayú es afluente del río Carnero, que atraviesa todo el territorio del municipio. Sin embargo, su involucramiento en la cuestión ha sido bastante pobre hasta el momento.

31-10-2025