Gorriones se llevó un valioso triunfo de Colonia Caroya

DEPORTE29 de octubre de 2025
Colonia Caroya. Gorriones de Río Cuarto venció 84-71 al Bochas Sport Club y sumó su tercera victoria en la Liga Nacional Femenina.
En un encuentro muy parejo, la visita sacó la diferencia en la segunda mitad y, en especial, en el último período (25-17), pese a que las caroyenses habían comenzado el tercer cuarto apenas dos puntos abajo en el marcador.
Con 22 puntos, Lara Lizarraga fue una de las goleadoras del partido (cinco triples), seguida de Celina Novatti (19 puntos), ambas del vencedor.
En el local, Débora Coli (22 puntos) fue la de mejor valoración. También se destacó Luzmila Varzi con 16 puntos y seis rebotes.
Bochas volverá a jugar este viernes 31 ante Quimsa en Santiago del Estero, mientras que Gorriones será local de Fusión Riojana el martes 4 de noviembre.
