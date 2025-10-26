En la micro región volvió a rugir el león

Con una participación superior a la media provincial, la lista de los candidatos de Javier Milei se impuso holgadamente en Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate.

26 de octubre de 2025
Toda la zona. El electorado de nuestra zona concurrió en un alto porcentaje a las urnas en estas Elecciones Legislativas Nacionales. En Jesús María se registró el menor porcentaje, del 66,58 por ciento. En Colonia Caroya, Colonia Vicente Agüero y Sinsacate la participación fue 71 a casi el 75 por ciento.

Los candidatos de Javier Milei se impusieron en los cuatro distritos a los de Provincias Unidas.

En Jesús María fue de 15,15 puntos, en Colonia Caroya fue de 26,28, en Colonia Vicente Agüero de 16,93 y en Sinsacate alcanzó al 31,16 por ciento.

 

Jesús María                                                     Participación:66,58

Alianza La Libertad Avanza                           8.675   46,15 %          

Alianza Provincias Unidas                             5.828   31,00 %          

Defendamos Córdoba                                   1.319   7,01 % 

Partido Libertario                                            985      5,24 % 

Alianza Fuerza Patria                                      624      3,32 % 

Unión Cívica Radical                                        418      2,22 % 

Frente de Izquierda y de Trabajadores       238      1,26 % 

Alianza Encuentro por la República            198       1,05 % 

Pro - Propuesta Republicana                          87        0,46 % 

Alianza Ciudadanos                                         84        0,44 % 

Unión Popular Federal                                    59        0,31 % 

Fe                                                                        50        0,26 % 

Alianza Córdoba te Quiero                             46        0,24 % 

Política Abierta para la Integridad Social    39        0,20 % 

Partido Demócrata                                          38        0,20 % 

Acción para el Cambio                                    37        0,19 % 

Frente Federal de Acción Solidaria               36        0,19 % 

Movimiento Avanzada Socialista                  34        0,18 %

 

Colonia Caroya                                                Participación:71,05

Alianza La Libertad Avanza                           6.522   51,65 %          

Alianza Provincias Unidas                             3.204   25,37 %          

Defendamos Córdoba                                      809      6,40 % 

Partido Libertario                                             722      5,71 % 

Alianza Fuerza Patria                                        401      3,17 % 

Unión cívica radical                                          298      2,36 % 

Alianza encuentro por la república               163      1,29 % 

Frente de izquierda y de trabajadores         157      1,24 % 

Alianza ciudadanos                                            81        0,64 % 

Acción para el Cambio                                      62        0,49 % 

Pro - Propuesta Republicana                           54        0,42 % 

Política Abierta para la Integridad Social      35        0,27 % 

Alianza Córdoba te Quiero                             29        0,22 % 

Partido Demócrata                                          22        0,17 % 

Frente Federal de Acción Solidaria               21        0,16 % 

Fe                                                                       20        0,15 % 

Unión ¨Popular Federal                                15        0,11 % 

Movimiento Avanzada Socialista                 12        0,09 %

 

Colonia Vicente Agüero                               Participación:72,50

Alianza La Libertad Avanza                        123        48,42 %          

Alianza Provincias Unidas                            80        31,49 %          

Partido Libertario                                          15        5,90 % 

Unión Cívica Radical                                      12        4,72 % 

Alianza Encuentro por la República           10        3,93 % 

Alianza Fuerza Patria                                    6          2,36 % 

Defendamos Córdoba                                  3          1,18 % 

Pro - Propuesta Republicana                      3          1,18 % 

Alianza Córdoba te Quiero                          1          0,39 % 

Frente Federal de Acción Solidaria            1          0,39 %

 

Sinsacate                                                        Participación:74,99

Alianza la Libertad Avanza                           1.105   53,71 %          

Alianza Provincias Ynidas                             464      22,55 %          

Defendamos Córdoba                                   145      7,04 % 

Partido Libertario                                           127      6,17 % 

Unión Cívica Radical                                         57        2,77 % 

Alianza Fuerza Patria                                       48        2,33 % 

Alianza Encuentro por la República             40        1,94 % 

Pro - Propuesta Republicana                         17        0,82 % 

Frente de Izquierda y de Trabajadores       13        0,63 % 

Acción para el Cambio                                   8          0,38 % 

Partido Demócrata                                         8          0,38 % 

Alianza Ciudadanos                                        8          0,38 % 

Alianza Córdoba te Quiero                           5          0,24 % 

Frente Federal de Acción Solidaria             4          0,19 % 

Fe                                                                     3          0,14 % 

Política Abierta para la Integridad Social   3          0,14 % 

Movimiento Avanzada Socialista                 2          0,09 %

23-10-2025

