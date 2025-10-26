En la micro región volvió a rugir el león

Toda la zona. El electorado de nuestra zona concurrió en un alto porcentaje a las urnas en estas Elecciones Legislativas Nacionales. En Jesús María se registró el menor porcentaje, del 66,58 por ciento. En Colonia Caroya, Colonia Vicente Agüero y Sinsacate la participación fue 71 a casi el 75 por ciento.

Los candidatos de Javier Milei se impusieron en los cuatro distritos a los de Provincias Unidas.

En Jesús María fue de 15,15 puntos, en Colonia Caroya fue de 26,28, en Colonia Vicente Agüero de 16,93 y en Sinsacate alcanzó al 31,16 por ciento.

Jesús María Participación:66,58

Alianza La Libertad Avanza 8.675 46,15 %

Alianza Provincias Unidas 5.828 31,00 %

Defendamos Córdoba 1.319 7,01 %

Partido Libertario 985 5,24 %

Alianza Fuerza Patria 624 3,32 %

Unión Cívica Radical 418 2,22 %

Frente de Izquierda y de Trabajadores 238 1,26 %

Alianza Encuentro por la República 198 1,05 %

Pro - Propuesta Republicana 87 0,46 %

Alianza Ciudadanos 84 0,44 %

Unión Popular Federal 59 0,31 %

Fe 50 0,26 %

Alianza Córdoba te Quiero 46 0,24 %

Política Abierta para la Integridad Social 39 0,20 %

Partido Demócrata 38 0,20 %

Acción para el Cambio 37 0,19 %

Frente Federal de Acción Solidaria 36 0,19 %

Movimiento Avanzada Socialista 34 0,18 %

Colonia Caroya Participación:71,05

Alianza La Libertad Avanza 6.522 51,65 %

Alianza Provincias Unidas 3.204 25,37 %

Defendamos Córdoba 809 6,40 %

Partido Libertario 722 5,71 %

Alianza Fuerza Patria 401 3,17 %

Unión cívica radical 298 2,36 %

Alianza encuentro por la república 163 1,29 %

Frente de izquierda y de trabajadores 157 1,24 %

Alianza ciudadanos 81 0,64 %

Acción para el Cambio 62 0,49 %

Pro - Propuesta Republicana 54 0,42 %

Política Abierta para la Integridad Social 35 0,27 %

Alianza Córdoba te Quiero 29 0,22 %

Partido Demócrata 22 0,17 %

Frente Federal de Acción Solidaria 21 0,16 %

Fe 20 0,15 %

Unión ¨Popular Federal 15 0,11 %

Movimiento Avanzada Socialista 12 0,09 %

Colonia Vicente Agüero Participación:72,50

Alianza La Libertad Avanza 123 48,42 %

Alianza Provincias Unidas 80 31,49 %

Partido Libertario 15 5,90 %

Unión Cívica Radical 12 4,72 %

Alianza Encuentro por la República 10 3,93 %

Alianza Fuerza Patria 6 2,36 %

Defendamos Córdoba 3 1,18 %

Pro - Propuesta Republicana 3 1,18 %

Alianza Córdoba te Quiero 1 0,39 %

Frente Federal de Acción Solidaria 1 0,39 %

Sinsacate Participación:74,99

Alianza la Libertad Avanza 1.105 53,71 %

Alianza Provincias Ynidas 464 22,55 %

Defendamos Córdoba 145 7,04 %

Partido Libertario 127 6,17 %

Unión Cívica Radical 57 2,77 %

Alianza Fuerza Patria 48 2,33 %

Alianza Encuentro por la República 40 1,94 %

Pro - Propuesta Republicana 17 0,82 %

Frente de Izquierda y de Trabajadores 13 0,63 %

Acción para el Cambio 8 0,38 %

Partido Demócrata 8 0,38 %

Alianza Ciudadanos 8 0,38 %

Alianza Córdoba te Quiero 5 0,24 %

Frente Federal de Acción Solidaria 4 0,19 %

Fe 3 0,14 %

Política Abierta para la Integridad Social 3 0,14 %

Movimiento Avanzada Socialista 2 0,09 %

23-10-2025