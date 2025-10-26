En la micro región volvió a rugir el león

En la micro región volvió a rugir el león26 de octubre de 2025
Con una participación superior a la media provincial, la lista de los candidatos de Javier Milei se impuso holgadamente en Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate.
Toda la zona. El electorado de nuestra zona concurrió en un alto porcentaje a las urnas en estas Elecciones Legislativas Nacionales. En Jesús María se registró el menor porcentaje, del 66,58 por ciento. En Colonia Caroya, Colonia Vicente Agüero y Sinsacate la participación fue 71 a casi el 75 por ciento.
Los candidatos de Javier Milei se impusieron en los cuatro distritos a los de Provincias Unidas.
En Jesús María fue de 15,15 puntos, en Colonia Caroya fue de 26,28, en Colonia Vicente Agüero de 16,93 y en Sinsacate alcanzó al 31,16 por ciento.
Jesús María Participación:66,58
Alianza La Libertad Avanza 8.675 46,15 %
Alianza Provincias Unidas 5.828 31,00 %
Defendamos Córdoba 1.319 7,01 %
Partido Libertario 985 5,24 %
Alianza Fuerza Patria 624 3,32 %
Unión Cívica Radical 418 2,22 %
Frente de Izquierda y de Trabajadores 238 1,26 %
Alianza Encuentro por la República 198 1,05 %
Pro - Propuesta Republicana 87 0,46 %
Alianza Ciudadanos 84 0,44 %
Unión Popular Federal 59 0,31 %
Fe 50 0,26 %
Alianza Córdoba te Quiero 46 0,24 %
Política Abierta para la Integridad Social 39 0,20 %
Partido Demócrata 38 0,20 %
Acción para el Cambio 37 0,19 %
Frente Federal de Acción Solidaria 36 0,19 %
Movimiento Avanzada Socialista 34 0,18 %
Colonia Caroya Participación:71,05
Alianza La Libertad Avanza 6.522 51,65 %
Alianza Provincias Unidas 3.204 25,37 %
Defendamos Córdoba 809 6,40 %
Partido Libertario 722 5,71 %
Alianza Fuerza Patria 401 3,17 %
Unión cívica radical 298 2,36 %
Alianza encuentro por la república 163 1,29 %
Frente de izquierda y de trabajadores 157 1,24 %
Alianza ciudadanos 81 0,64 %
Acción para el Cambio 62 0,49 %
Pro - Propuesta Republicana 54 0,42 %
Política Abierta para la Integridad Social 35 0,27 %
Alianza Córdoba te Quiero 29 0,22 %
Partido Demócrata 22 0,17 %
Frente Federal de Acción Solidaria 21 0,16 %
Fe 20 0,15 %
Unión ¨Popular Federal 15 0,11 %
Movimiento Avanzada Socialista 12 0,09 %
Colonia Vicente Agüero Participación:72,50
Alianza La Libertad Avanza 123 48,42 %
Alianza Provincias Unidas 80 31,49 %
Partido Libertario 15 5,90 %
Unión Cívica Radical 12 4,72 %
Alianza Encuentro por la República 10 3,93 %
Alianza Fuerza Patria 6 2,36 %
Defendamos Córdoba 3 1,18 %
Pro - Propuesta Republicana 3 1,18 %
Alianza Córdoba te Quiero 1 0,39 %
Frente Federal de Acción Solidaria 1 0,39 %
Sinsacate Participación:74,99
Alianza la Libertad Avanza 1.105 53,71 %
Alianza Provincias Ynidas 464 22,55 %
Defendamos Córdoba 145 7,04 %
Partido Libertario 127 6,17 %
Unión Cívica Radical 57 2,77 %
Alianza Fuerza Patria 48 2,33 %
Alianza Encuentro por la República 40 1,94 %
Pro - Propuesta Republicana 17 0,82 %
Frente de Izquierda y de Trabajadores 13 0,63 %
Acción para el Cambio 8 0,38 %
Partido Demócrata 8 0,38 %
Alianza Ciudadanos 8 0,38 %
Alianza Córdoba te Quiero 5 0,24 %
Frente Federal de Acción Solidaria 4 0,19 %
Fe 3 0,14 %
Política Abierta para la Integridad Social 3 0,14 %
Movimiento Avanzada Socialista 2 0,09 %
Le ganó por 17 puntos a Provincias Unidas, que gobierna en la mayoría de las municipalidades y comunas. En sólo cinco circuitos se impuso Schiaretti.
Todo el Arco Noroeste, una de las zonas más favorecidas por el gobierno de Martín Llaryora, eligió a Provincias Unidas. Las excepciones fueron Ischilín y Totoral, donde sus habitantes optaron por La Libertad Avanza.
En nuestra zona, con una participación de 65 por ciento, la lista de los candidatos de Javier Milei se impone en Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate.