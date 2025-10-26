¿Cómo votó el Norte cordobés?

Todo el Arco Noroeste, una de las zonas más favorecidas por el gobierno de Martín Llaryora, eligió a Provincias Unidas. Las excepciones fueron Ischilín y Totoral, donde sus habitantes optaron por La Libertad Avanza.

26 de octubre de 2025
Mapa electoral

Toda la zona. El Arco Noroeste, esta nueva surgida de los movimientos cooperativos y ruralistas de los Departamentos menos favorecidos de la provincia de Córdoba, votaron a la lista de candidatos de Provincias Unidas.

La gestión de Martín Llaryora lanzó para esta región el Plan de Igualdad Territorial, que les llevó a estos territorios obras, educación, salud y planes de promocional especiales.

Quizás aquí esté la clave por la cual fue la única región donde se impuso la lista encabezada por Juan Schiaretti. Las excepciones fueron Ischilín y Totoral, donde sus habitantes optaron por La Libertad Avanza.

En el Departamento Totoral, La Libertad Avanza ganó solo en tres distritos, pero que sumados son más del 60 por ciento del padrón: Villa del Totoral, Sinsacate y Cañada de Luque.

Por su lado, Provincias Unidas se impuso en las municipalidades de Las Peñas y Sarmiento y en todas las comunas: La Pampa, Candelaria Sud, Capilla de Sitón, Los Mistoles y Simbolar. 

 

  • Departamento Totoral                       Participación: 66,25 %

Alianza La Libertad Avanza               4.793   39,70 %          

Alianza Provincias Unidas                 4.101   33,97 %          

Defendamos Córdoba                       1.158   9,59 %

  • Departamento Ischilín                       Participación: 62,12 

Alianza La Libertad Avanza               6.365   36,28 %          

Alianza Provincias Unidas                 6.004   34,22 %          

Defendamos Córdoba                       1.737   9,90 %

  • Departamento Tulumba                   Participación: 57,91 %

Alianza Provincias Unidas                 3.164   47,23 %          

Alianza La Libertad Avanza               1.687   25,18 %          

Unión Cívica Radical                              566      8,45 %

  • Departamento Río Seco                     Participación: 55.69 %

Alianza Provincias Unidas                 2.717   39,85 %          

Alianza La Libertad Avanza               2.269   33,28 %          

Defendamos córdoba                           669      9,81 %

  • Departamento Sobremonte                Participación: 59,15 %

Alianza Provincias Unidas                     812      39,57 %          

Alianza La Libertad Avanza                   521      25,38 %          

Unión Cívica Radical                               297      14,47 %

26-10-2025

La Libertad Avanza

En la micro región volvió a rugir el león

26 de octubre de 2025

Con una participación superior a la media provincial, la lista de los candidatos de Javier Milei se impuso holgadamente en Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate.

Milei Roca

El Departamento Colón se pintó violeta

26 de octubre de 2025

Le ganó por 17 puntos a Provincias Unidas, que gobierna en la mayoría de las municipalidades y comunas. En sólo cinco circuitos se impuso Schiaretti.

Mapa electoral

