¿Cómo votó el Norte cordobés?

Toda la zona. El Arco Noroeste, esta nueva surgida de los movimientos cooperativos y ruralistas de los Departamentos menos favorecidos de la provincia de Córdoba, votaron a la lista de candidatos de Provincias Unidas.

La gestión de Martín Llaryora lanzó para esta región el Plan de Igualdad Territorial, que les llevó a estos territorios obras, educación, salud y planes de promocional especiales.

Quizás aquí esté la clave por la cual fue la única región donde se impuso la lista encabezada por Juan Schiaretti. Las excepciones fueron Ischilín y Totoral, donde sus habitantes optaron por La Libertad Avanza.

En el Departamento Totoral, La Libertad Avanza ganó solo en tres distritos, pero que sumados son más del 60 por ciento del padrón: Villa del Totoral, Sinsacate y Cañada de Luque.

Por su lado, Provincias Unidas se impuso en las municipalidades de Las Peñas y Sarmiento y en todas las comunas: La Pampa, Candelaria Sud, Capilla de Sitón, Los Mistoles y Simbolar.

Departamento Totoral Participación: 66,25 %

Alianza La Libertad Avanza 4.793 39,70 %

Alianza Provincias Unidas 4.101 33,97 %

Defendamos Córdoba 1.158 9,59 %

Departamento Ischilín Participación: 62,12

Alianza La Libertad Avanza 6.365 36,28 %

Alianza Provincias Unidas 6.004 34,22 %

Defendamos Córdoba 1.737 9,90 %

Departamento Tulumba Participación: 57,91 %

Alianza Provincias Unidas 3.164 47,23 %

Alianza La Libertad Avanza 1.687 25,18 %

Unión Cívica Radical 566 8,45 %

Departamento Río Seco Participación: 55.69 %

Alianza Provincias Unidas 2.717 39,85 %

Alianza La Libertad Avanza 2.269 33,28 %

Defendamos córdoba 669 9,81 %

Departamento Sobremonte Participación: 59,15 %

Alianza Provincias Unidas 812 39,57 %

Alianza La Libertad Avanza 521 25,38 %

Unión Cívica Radical 297 14,47 %

26-10-2025