Derrota en casa: las chicas del Bochas cayeron 71 a 49 ante Quimsa

Colonia Caroya. Quimsa, de Santiago del Estero, logró su segundo triunfo en la Liga Nacional Femenina de Básquetbol al vencer al Bochas Sport Club por 71 a 49.

La visita sacó ventaja rápidamente, gracias a un gran primer tiempo de intenso goleo y buena defensa (46-21).

En la segunda parte, el local ajustó marcas y mejoró la eficacia, pero no alcanzó para ponerse en partido pese a haber ganado el tercer y el último cuarto.

En el plantel ganador se destacaron Guillermina Maccio Batan, María Emilia Rojas (ambas con 11 puntos) y Lorena Campos (10).

Sin embargo, la goleadora del partido fue Lucía Ballari, del Bochas, con 14 puntos.

Las caroyenses recibirán este martes a Gorriones de Río Cuarto, mientras que Quimsa enfrentará esa misma noche a Fusión Riojana.

25-10-2025