Derrota en casa: las chicas del Bochas cayeron 71 a 49 ante Quimsa

El equipo de Santiago del Estero tuvo su gran noche en Colonia Caroya, El próximo partido del Bocjas Sport Club será el martes, de local, ante Gorriones.

DEPORTE25 de octubre de 2025
Bochas básquet femenino 4

Colonia Caroya. Quimsa, de Santiago del Estero, logró su segundo triunfo en la Liga Nacional Femenina de Básquetbol al vencer al Bochas Sport Club por 71 a 49.

La visita sacó ventaja rápidamente, gracias a un gran primer tiempo de intenso goleo y buena defensa (46-21).

En la segunda parte, el local ajustó marcas y mejoró la eficacia, pero no alcanzó para ponerse en partido pese a haber ganado el tercer y el último cuarto.

En el plantel ganador se destacaron Guillermina Maccio Batan, María Emilia Rojas (ambas con 11 puntos) y Lorena Campos (10).

Sin embargo, la goleadora del partido fue Lucía Ballari, del Bochas, con 14 puntos.

Las caroyenses recibirán este martes a Gorriones de Río Cuarto, mientras que Quimsa enfrentará esa misma noche a Fusión Riojana.

25-10-2025

Último momento
Lechuzas 2025

Se realizó el Encuentro Matemático “Lechuzas 2025”

25 de octubre de 2025

Fue organizado por la Comunidad Educativa del C.E. República de Italia, con el apoyo de la Inspección Técnica Seccional de la Zona 5220 Colón Este. Participaron 12 escuelas, que comparten el objetivo de estimular la matemática y capacidades cognitivas.

Te puede interesar
Síntesis del día