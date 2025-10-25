Derrota en casa: las chicas del Bochas cayeron 71 a 49 ante Quimsa

Derrota en casa: las chicas del Bochas cayeron 71 a 49 ante QuimsaDEPORTE25 de octubre de 2025
El equipo de Santiago del Estero tuvo su gran noche en Colonia Caroya, El próximo partido del Bocjas Sport Club será el martes, de local, ante Gorriones.
Colonia Caroya. Quimsa, de Santiago del Estero, logró su segundo triunfo en la Liga Nacional Femenina de Básquetbol al vencer al Bochas Sport Club por 71 a 49.
La visita sacó ventaja rápidamente, gracias a un gran primer tiempo de intenso goleo y buena defensa (46-21).
En la segunda parte, el local ajustó marcas y mejoró la eficacia, pero no alcanzó para ponerse en partido pese a haber ganado el tercer y el último cuarto.
En el plantel ganador se destacaron Guillermina Maccio Batan, María Emilia Rojas (ambas con 11 puntos) y Lorena Campos (10).
Sin embargo, la goleadora del partido fue Lucía Ballari, del Bochas, con 14 puntos.
Las caroyenses recibirán este martes a Gorriones de Río Cuarto, mientras que Quimsa enfrentará esa misma noche a Fusión Riojana.
