El Concejo caroyense aprobó una prórroga para la presentación del Presupuesto 2026

Colonia Caroya. El Departamento Ejecutivo Municipal le solicitó al Legislativo una “prórroga hasta el día 30 de noviembre de 2025 para la presentación del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, así como del Proyecto de Ordenanza Tarifaria correspondiente al año 2026”.

Tratado el tema en la última sesión, el Concejo Deliberante aprobó el pedido por mayoría, con los cotos de los bloque Proyecto Caroya y Unidos Podemos y la negativa del bloque Somos Caroya.

En la nota presentada a los ediles, la intendente Paola Nanini dice que “esta solicitud obedece a la crítica situación económica y social que atraviesa nuestro país, la cual genera incertidumbre política y un estado de crisis financiera que repercute tanto en el ámbito macroeconómico como en nuestra gestión local. En este contexto, resulta imperativo elaborar nuevas propuestas que optimicen nuestros recursos contables y de gestión, garantizando una planificación responsable y ajustada a la realidad actual”.

El oficialismo argumentó que, además, en la toma de estas decisiones se tiene en cuenta y como referencia las disposiciones provinciales en materia presupuestaria, que aún no fueron presentadas.

Quienes se opusieron adujeron que descreen que la situación nacional cambie en un mes y que ya se ha hecho costumbre en el ejecutivo no presentar el Presupuesto s tiempo.

23-10-2025