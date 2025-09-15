Se jugó la sexta fecha del Clausura de la Liga Regional Colón

Deportivo Colón goleó a Juventud Agraria Colón y se despegó de su escolta, Quilmes de Villa Allende, que tuvo fecha libre. Santa Elena es el tercero en la tabla de posiciones.

Liga Regional Colón
Toda la zona. El fin de semana se jugó la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón de Fútbol. 

En Primera División, el puntero Deportivo Colón venció a Juventud Agraria Colón 3 a 0 y se alejó del segundo, Quilmes de Villa Allende, que tuvo fecha libre.

En uno de los “clásicos” del fin de semana, Sp. Tirolesa y Bochas Sport Club empataron sin goles.

Completando los resultados de los clubes caroyenses, San Martin cayó 4 a 0 contra Quirquinchos Verdes.

En cuanto a los equipos de Jesús María, Alianza perdió 3 a 0 con Colón de Villa del Totoral y la A.A. Falucho derrotó como visitante a Independiente de Villa del Totoral por 2 a 0.

 

Resultados de la Fecha

                                                 1ª     R     F    4ª    5ª    6ª    7ª    8ª 

Sarmiento                               4      1     2     3     2     1     3     1

San Cayetano                         1      0     1     2     1     0     0     1

  Sp. Tirolesa                           0      3     4     1     1     1     0     0

  Bochas Sport Club               0      0     0     1     0     0     0     3

San Martín                              0      0     1     0     1     0     0     0

Quirquinchos Verdes            4      1     3     4     3     1     7     0

  Alianza                                   0      1     1     2     3     1     0     0 

  Colón de Villa del Totoral   3      3     2     2     0     2     5     1

Deportivo Colón                    3      3     0     1     2     7     1     5

Juv. Agraria Colón                  0      0     2     0     1     1     0     0 

  Independiente                     0      1     0     0     1     0     1     0

  A.A. Falucho                         2      1     0     1     1     1     0     0

2 de Abril                                1      3     1     0     0     0     1     0 

Sp. Forchieri                          2      0     1     2     2     1     0     1 

  Parque Guerrero                1      3     0     1     3     4     1     0

  Santa Elena                         1      0     0     0     1     0     4     4 

 

Posiciones Primera División

Deportivo Colón                    16

Quilmes                                  12

Santa Elena                            11

Quirquinchos Verdes           10

A.A. Falucho                           10

Bochas Sport Club                 9

Sp. Tirolesa                             9

Sp. Forchieri                           9

Alianza                                    9

Colón de Villa del Totoral    8

Sarmiento                             7

Juventud Agraria Colón      7

Parque Guerrero                 6

San Cayetano                      3

Independiente                    3

San Martín                          2

2 de Abril                            0

 

Séptima fecha

Santa Elena vs Quilmes

Sp. Forchieri vs Parque Guerrero

A.A. Falucho vs 2 de Abril

Juventud Agraria Colón vs Independiente   

Colón de Villa del Totoral vs Deportivo Colón

Quirquinchos Verdes vs Alianza

Bochas Sport Club vs San Martín

San Cayetano vs Sp. Tirolesa

Libre:: Sarmiento

15-09-2025

