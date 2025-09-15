Se jugó la sexta fecha del Clausura de la Liga Regional Colón

Este fin de semana vuelve el Rally CordobésDEPORTE15 de septiembre de 2025
Se correrá el Rally de Villa María 2025, en un trazado próximo a Villa María y Villa Nueva. Se han inscripto dos pilotos y tres navegantes de nuestra zona
Deportivo Colón goleó a Juventud Agraria Colón y se despegó de su escolta, Quilmes de Villa Allende, que tuvo fecha libre. Santa Elena es el tercero en la tabla de posiciones.DEPORTE15 de septiembre de 2025
Toda la zona. El fin de semana se jugó la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón de Fútbol.
En Primera División, el puntero Deportivo Colón venció a Juventud Agraria Colón 3 a 0 y se alejó del segundo, Quilmes de Villa Allende, que tuvo fecha libre.
En uno de los “clásicos” del fin de semana, Sp. Tirolesa y Bochas Sport Club empataron sin goles.
Completando los resultados de los clubes caroyenses, San Martin cayó 4 a 0 contra Quirquinchos Verdes.
En cuanto a los equipos de Jesús María, Alianza perdió 3 a 0 con Colón de Villa del Totoral y la A.A. Falucho derrotó como visitante a Independiente de Villa del Totoral por 2 a 0.
Resultados de la Fecha
1ª R F 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª
Sarmiento 4 1 2 3 2 1 3 1
San Cayetano 1 0 1 2 1 0 0 1
Sp. Tirolesa 0 3 4 1 1 1 0 0
Bochas Sport Club 0 0 0 1 0 0 0 3
San Martín 0 0 1 0 1 0 0 0
Quirquinchos Verdes 4 1 3 4 3 1 7 0
Alianza 0 1 1 2 3 1 0 0
Colón de Villa del Totoral 3 3 2 2 0 2 5 1
Deportivo Colón 3 3 0 1 2 7 1 5
Juv. Agraria Colón 0 0 2 0 1 1 0 0
Independiente 0 1 0 0 1 0 1 0
A.A. Falucho 2 1 0 1 1 1 0 0
2 de Abril 1 3 1 0 0 0 1 0
Sp. Forchieri 2 0 1 2 2 1 0 1
Parque Guerrero 1 3 0 1 3 4 1 0
Santa Elena 1 0 0 0 1 0 4 4
Posiciones Primera División
Deportivo Colón 16
Quilmes 12
Santa Elena 11
Quirquinchos Verdes 10
A.A. Falucho 10
Bochas Sport Club 9
Sp. Tirolesa 9
Sp. Forchieri 9
Alianza 9
Colón de Villa del Totoral 8
Sarmiento 7
Juventud Agraria Colón 7
Parque Guerrero 6
San Cayetano 3
Independiente 3
San Martín 2
2 de Abril 0
Séptima fecha
Santa Elena vs Quilmes
Sp. Forchieri vs Parque Guerrero
A.A. Falucho vs 2 de Abril
Juventud Agraria Colón vs Independiente
Colón de Villa del Totoral vs Deportivo Colón
Quirquinchos Verdes vs Alianza
Bochas Sport Club vs San Martín
San Cayetano vs Sp. Tirolesa
Libre:: Sarmiento
15-09-2025
Enzo Minicucci acarició el triunfo en Colonia Caroya en la Rotax Junior Max. El tercero fue Santino Visintini.
Empezó a dar charlas sobre compostaje en las escuelas u puso en marcha el programa Recopilas, para sacar de circulación las pilas agotadas.
Atenderá en el edificio municipal, en el horario de 9:30 a 13:30. Podrán hacer trámites los vecinos beneficiarios de todos los programas provinciales de vivienda.
Los profesionales de la salud de la Municipalidad estarán todas las tardes, en el horario de 14 a 18, en diferentes barrios de la ciudad.
La competencia se hizo en el antiguo Camino Real, uniendo parajes históricos. Se realizará sobre recorridos de 40 Km y 80 Km.