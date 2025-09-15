Podio con fuerte presencia local en el Kartódromo Caroya

Colonia Caroya. El piloto de Jesús María, Enzo Minicucci, se destacó en el Evento y Coronación de RMC Grand Nationals sobre el trazado de B° Malabrigo, de esta ciudad.

Se mostró entre los más rápidos del fin de semana en Junior Max y logró subir al segundo escalón del podio.

En el kartódromo del Complejo Valentín Lauret mostró su adaptación inmediata a esta categoría y fue protagonista en cada instancia de un fin de semana que también definió el hándicap rumbo a la RMC Final Argentina.

“Esperábamos ganar, pero tuvimos un buen desempeño y cerramos un muy buen fin de semana; nos acostumbramos rápido a pesar de que no estuvimos corriendo en la categoría en este año”, resumió antes de su festejo en la ceremonia de premiación.

Pese a que esta fue su primera presentación en la temporada, Minicucci logró acumular 86 puntos en la Junior Max, ubicándose entre los seis mejores del campeonato.

Detrás suyo se ubicó otro que anduvo muy rápido: Santino Visintini, quien ya demostró en competencias anteriores sus dotes de manejo.

El Campeonato Provincial Cordobés de Karting en Asfalto se correrá el último fin de semana de septiembre en Villa Mercedes, provincia de San Luis.

En tanto, RMC Grand Nationals continuará con la RMC Final Argentina del 9 al 12 de octubre, en Gualeguay, provincia de Entre Ríos. Esta competencia definirá las plazas para el Mundial Rotax 2025 en Bahrein.

Los resultados logrados por los pilotos de la zona que participaron de las diferentes categorías en competencia fueron los siguientes:

Escuela CAF

4° Borgnino, Fausto

5° Tottis, Gino

6° Cantarutti, Benicio

Rotax DD2

2° Rizzi, Santiago

Rotax Junior Max

2° Minicucci, Enzo

3° Visintin, Santino

6° Rossotti, Pedro

7° Cantarutti, Bautista

Rotax Micro Max

7° Moyano, Bautista

15-09-2025