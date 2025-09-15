Este fin de semana vuelve el Rally Cordobés

Villa María. El Rally de Villa María 2025 se corrió el fin de semana por caminos del centro provincial.

La competencia, organizada por Rally Cordobés, tuvo un cronograma con casi 96 kilómetros cronometrados y 137 de sectores de enlace, sumando 233 kilómetros para su distancia integral.

Nuestra zona estuvo representada por pilotos y navegantes que integran binomios bien posicionados en el Campeonato.

La pruba tuvo un predominio de los participantes oriundos de Villa María y Villa Nueva, pero aun así subieron a los podios de las distintas categorías varios de nuestro deportistas.

En la categoría más veloz, la R5, con autos de tracción integral, Santiago Baldo, navegado por Zacarías García, fue tercero con el Hyundai i20 Rally2, dominando las acciones el último día de la competencia.

El otro piloto de nuestra zona que participó de la prueba fue Raúl Olmedo, de La Grabnja, navegado por Juan Pablo Del Riego, en un Citroën DS3. Fue secto en la RC2S.

Entre los navegantes, Gabriel Visintini, junto a Renato Marchetto, fue primero en la N2 a bordo del VW Gol.

El escolta fue Santiago Cavello, que fue en la butaca derecha de Mario César Matelica, en otro VW Gol.

