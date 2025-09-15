Continúa la Vacunación Antirrábica en Colonia Caroya

Este fin de semana vuelve el Rally CordobésDEPORTE15 de septiembre de 2025
Se correrá el Rally de Villa María 2025, en un trazado próximo a Villa María y Villa Nueva. Se han inscripto dos pilotos y tres navegantes de nuestra zona
Los profesionales de la salud de la Municipalidad estarán todas las tardes, en el horario de 14 a 18, en diferentes barrios de la ciudad.15 de septiembre de 2025
Colonia Caroya. Esta semana sigue la Campaña Anual de Vacunación Antirrábica para perros y gatos que tengan más de tres meses de edad, que gocen de buena salud y hembras no gestantes.
Los profesionales de la salud estarán todas las tardes, en el horario de 14 a 18, según el siguiente cronograma:
Recordemos que la rabia no tiene cura, la vacunación es la manera más eficiente para prevenir la aparición y propagación de esta enfermedad, protegiendo a nuestros animales y a toda la comunidad.
La inmunización es gratuita y obligatoria. Se pide trasladar a los perros con correa (bozal si es necesario) y a los gatos en transportadoras, mochilas o bolsas.
15-09-2025
Enzo Minicucci acarició el triunfo en Colonia Caroya en la Rotax Junior Max. El tercero fue Santino Visintini.
Empezó a dar charlas sobre compostaje en las escuelas u puso en marcha el programa Recopilas, para sacar de circulación las pilas agotadas.
Atenderá en el edificio municipal, en el horario de 9:30 a 13:30. Podrán hacer trámites los vecinos beneficiarios de todos los programas provinciales de vivienda.
