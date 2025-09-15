Continúa la Vacunación Antirrábica en Colonia Caroya

Los profesionales de la salud de la Municipalidad estarán todas las tardes, en el horario de 14 a 18, en diferentes barrios de la ciudad.

15 de septiembre de 2025
Vacunación Antirrábica
Vacunación Antirrábica

Colonia Caroya. Esta semana sigue la Campaña Anual de Vacunación Antirrábica para perros y gatos que tengan más de tres meses de edad, que gocen de buena salud y hembras no gestantes. 

Los profesionales de la salud estarán todas las tardes, en el horario de 14 a 18, según el siguiente cronograma: 

  • Lunes 15: Plaza Rosa Mística (Malabrigo y Juan Pablo II)
  • Martes 16: Barrio Altos de Caroya (de 14 a 16) y Barrio de Dios (de 16 a 18).
  • Miércoles 17: Club Unión Tronco Pozo.
  • Jueves 18:  Plaza de Puesto Viejo.
  • Viernes 19: Barrio Belgrano (Calle 22 sur al 1500, de 14 a 17).
  • Sábado 20: Parque Guyón.

Recordemos que la rabia no tiene cura, la vacunación es la manera más eficiente para prevenir la aparición y propagación de esta enfermedad, protegiendo a nuestros animales y a toda la comunidad. 

La inmunización es gratuita y obligatoria. Se pide trasladar a los perros con correa (bozal si es necesario) y a los gatos en transportadoras, mochilas o bolsas.

15-09-2025

Último momento
Síntesis del día