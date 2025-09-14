AZ–7B Ingeniería ganó el Comercial de Básquetbol

Juan Manuel Roggero y Sofía Andrada ganaron el 13º Desafío Camino RealDEPORTE14 de septiembre de 2025
La competencia se hizo en el antiguo Camino Real, uniendo parajes históricos. Se realizará sobre recorridos de 40 Km y 80 Km.
Derrotó en la Final a MB Repuestos por 43 a 35. El tercer puesto fue para Tercer Tiempo.DEPORTE14 de septiembre de 2025
Jesús María. El sábado a la tarde se jugaron los dos partidos que cerraron el Comercial de Básquet organizado por la Municipalidad de esta ciudad y el club Alianza.
La gran Final se disputó en el estado de la calle Abel Figueroa: AZ–7B superó a MB Repuestos por 43 a 35 y se quedó con el título.
En el partido por el tercer puesto, jugado antes del plato fuerte de la tarde, Tercer Tiempo venció a Salón Pampa–Oxígeno–Óptica Bergoglio por 65 a 38, asegurándose el lugar en el podio.
También se entregaron distinciones individuales: Mario Bossa fue elegido MVP del partido por el tercer puesto, mientras que Esteban Banchio recibió el reconocimiento al mejor jugador de la Final.
Un hombre fue aprehendido por la Policía porque vendía entradas apócrifas a un baile realizado en Colonia Caroya.
El allanamiento fue llevado a cabo en la vivienda de un barrio ubicada a escasos metros de una escuela secundaria.
Los festeja este lunes a las 18, en el Salón Parroquial del Lote XV. El Concejo caroyense declaró de interés este aniversario.
Apunta a facilitar, de la mano de las nuevas tecnologías, la búsqueda de sitios de interés por parte de viajeros frecuentes. Es esa guía oportuna para encontrar el alojamiento o el restorán esperado.
La categoría U15 de club de Jesús María cayó en la final ante Comunicaciones y quedó a un paso de la gloria nacional.
