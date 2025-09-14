AZ–7B Ingeniería ganó el Comercial de Básquetbol

Jesús María. El sábado a la tarde se jugaron los dos partidos que cerraron el Comercial de Básquet organizado por la Municipalidad de esta ciudad y el club Alianza.

La gran Final se disputó en el estado de la calle Abel Figueroa: AZ–7B superó a MB Repuestos por 43 a 35 y se quedó con el título.

En el partido por el tercer puesto, jugado antes del plato fuerte de la tarde, Tercer Tiempo venció a Salón Pampa–Oxígeno–Óptica Bergoglio por 65 a 38, asegurándose el lugar en el podio.

También se entregaron distinciones individuales: Mario Bossa fue elegido MVP del partido por el tercer puesto, mientras que Esteban Banchio recibió el reconocimiento al mejor jugador de la Final.

