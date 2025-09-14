Juan Manuel Roggero y Sofía Andrada ganaron el 13º Desafío Camino Real

La competencia se hizo en el antiguo Camino Real, uniendo parajes históricos. Se realizará sobre recorridos de 40 Km y 80 Km.

DEPORTE14 de septiembre de 2025
Ganadores Deafío Camino Real

Córdoba.  El fin de semana se corrió una nueva edición del Desafío Camino Real, en Villa del Totoral.

Los ganadores fueron el rafaelino Juan Manuel Roggero y la puntana Sofía Andrada, del Team Venzon Argentina.

La carrera tuvo epicentro en Villa del Totoral, en el Norte provincial. 

El trayecto contó con dos recorridos principales: un circuito promocional de 40 Km, ideal para quienes se inician en la disciplina; y el recorrido principal de 80 Km, que bordea el Dique de Las Peñas y conecta las localidades de Macha, Villa Tulumba y zonas rurales de Totoral.

Como cada año, la carrera también incluyó actividades para las infancias, con circuitos recreativos para niños y niñas, y una competencia Short Track durante el sábado, en la previa del plato fuerte del domingo.

Además de la competencia deportiva, la jornada contó con feria de emprendedores, espacios gastronómicos y actividades al aire libre.

14-09-2025

