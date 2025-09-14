Las entradas eran “truchas”. Qué locura!

Colonia Caroya. El viernes se hizo en esta ciudad un baile con la actuación de una de las bandas cuarteteras más populares del momento.

A las 3:40, la Policía se dirigió a la esquina de la Av. San Martin y la Calle 20 con una misión concreta: aprehender un hombre de 32 años, quien habría vendido una entrada apócrifa minutos antes.

Al momento del control, entre sus pertenencias se secuestraron dos entradas de similar procedencia, quedando a disposición del magistrado interviniente.

14-09-2025