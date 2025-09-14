Las entradas eran “truchas”. Qué locura!

Juan Manuel Roggero y Sofía Andrada ganaron el 13º Desafío Camino RealDEPORTE14 de septiembre de 2025
La competencia se hizo en el antiguo Camino Real, uniendo parajes históricos. Se realizará sobre recorridos de 40 Km y 80 Km.
Un hombre fue aprehendido por la Policía porque vendía entradas apócrifas a un baile realizado en Colonia Caroya.
14 de septiembre de 2025
Colonia Caroya. El viernes se hizo en esta ciudad un baile con la actuación de una de las bandas cuarteteras más populares del momento.
A las 3:40, la Policía se dirigió a la esquina de la Av. San Martin y la Calle 20 con una misión concreta: aprehender un hombre de 32 años, quien habría vendido una entrada apócrifa minutos antes.
Al momento del control, entre sus pertenencias se secuestraron dos entradas de similar procedencia, quedando a disposición del magistrado interviniente.
