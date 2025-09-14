La FPA detuvo a un sujeto que compraba cocaína en Córdoba y la comercializaba en San José de la Dormida

Córdoba. Luego de tres meses de investigaciones, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico cerró un punto de venta, detuvo a un sujeto de 30 años por ejercer el narcomenudeo e incautó estupefacientes en la localidad de San José de la Dormida.

El allanamiento, dirigido por el Ministerio público Fiscal, fue llevado a cabo sobre calle Los Inmigrantes s/n de barrio Las Flores. El domicilio quedaba a escasos metros de una escuela secundaria.

En la vivienda, con extensa labor de los investigadores y los canes detectores de la FPA, se incautaron varios envoltorios de cocaína, dinero y elementos probatorios para la causa.

Para destacar, el investigado vivía y trabajaba en la ciudad de Córdoba, compraba la droga allí y los fines de semana viajaba hasta San José de la Dormida para comercializarla entre sus clientes. Además, utilizaba la modalidad de delivery en diversos sectores de la localidad.

El reciente aprehendido contaba con frondosos antecedentes por violencia de género, amenazas, daño y amenazas calificadas.

La investigación fue dirigida por la Fiscalía del fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Deán Funes, que ordenó el traslado del detenido y remisión de las evidencias a sede judicial, conforme a lo establecido por la Ley Nacional N.º 23.737.

14-09-2025