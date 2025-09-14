La FPA detuvo a un sujeto que compraba cocaína en Córdoba y la comercializaba en San José de la Dormida

Juan Manuel Roggero y Sofía Andrada ganaron el 13º Desafío Camino RealDEPORTE14 de septiembre de 2025
La competencia se hizo en el antiguo Camino Real, uniendo parajes históricos. Se realizará sobre recorridos de 40 Km y 80 Km.
El allanamiento fue llevado a cabo en la vivienda de un barrio ubicada a escasos metros de una escuela secundaria.14 de septiembre de 2025
Córdoba. Luego de tres meses de investigaciones, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico cerró un punto de venta, detuvo a un sujeto de 30 años por ejercer el narcomenudeo e incautó estupefacientes en la localidad de San José de la Dormida.
El allanamiento, dirigido por el Ministerio público Fiscal, fue llevado a cabo sobre calle Los Inmigrantes s/n de barrio Las Flores. El domicilio quedaba a escasos metros de una escuela secundaria.
En la vivienda, con extensa labor de los investigadores y los canes detectores de la FPA, se incautaron varios envoltorios de cocaína, dinero y elementos probatorios para la causa.
Para destacar, el investigado vivía y trabajaba en la ciudad de Córdoba, compraba la droga allí y los fines de semana viajaba hasta San José de la Dormida para comercializarla entre sus clientes. Además, utilizaba la modalidad de delivery en diversos sectores de la localidad.
El reciente aprehendido contaba con frondosos antecedentes por violencia de género, amenazas, daño y amenazas calificadas.
La investigación fue dirigida por la Fiscalía del fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Deán Funes, que ordenó el traslado del detenido y remisión de las evidencias a sede judicial, conforme a lo establecido por la Ley Nacional N.º 23.737.
Un hombre fue aprehendido por la Policía porque vendía entradas apócrifas a un baile realizado en Colonia Caroya.
Los festeja este lunes a las 18, en el Salón Parroquial del Lote XV. El Concejo caroyense declaró de interés este aniversario.
Apunta a facilitar, de la mano de las nuevas tecnologías, la búsqueda de sitios de interés por parte de viajeros frecuentes. Es esa guía oportuna para encontrar el alojamiento o el restorán esperado.