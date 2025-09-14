La Escuela Superior de Música de Colonia Caroya cumple 25 años

Colonia Caroya. La Escuela Superior de Música de esta ciudad cumple 25 años y los festeja este lunes a las 18, en el Salón Parroquial del Lote XV.

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la Declaración de Interés Legislativo Municipal de este aniversario por “su valiosa e invaluable labor educativa, cultural y social en nuestra ciudad”.

La Escuela es una entidad municipal con aportes provinciales y es el único centro educativo donde se dictan clases de música popular (no académico) junto a las carreras de técnico-instrumental y canto. Además, dicta dos carreras de Educación Superior con títulos oficiales de validez nacional, a la que asisten alumnos de toda la región.

En su formación, los músicos tienen una apertura integral por las armonías del jazz, blues, rock, tango y jazz contemporáneo.

Varios de sus egresados se destacan en otros países y han obtenido importantes premios.

Su apertura, hace un cuarto de siglo, ha sido un momento bisagra en la formación de músicos y docentes de música, generando compositores e intérpretes que distinguen en bandas y como solistas.

