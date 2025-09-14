La Escuela Superior de Música de Colonia Caroya cumple 25 años

Juan Manuel Roggero y Sofía Andrada ganaron el 13º Desafío Camino RealDEPORTE14 de septiembre de 2025
La competencia se hizo en el antiguo Camino Real, uniendo parajes históricos. Se realizará sobre recorridos de 40 Km y 80 Km.
Los festeja este lunes a las 18, en el Salón Parroquial del Lote XV. El Concejo caroyense declaró de interés este aniversario.14 de septiembre de 2025
Colonia Caroya. La Escuela Superior de Música de esta ciudad cumple 25 años y los festeja este lunes a las 18, en el Salón Parroquial del Lote XV.
El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la Declaración de Interés Legislativo Municipal de este aniversario por “su valiosa e invaluable labor educativa, cultural y social en nuestra ciudad”.
La Escuela es una entidad municipal con aportes provinciales y es el único centro educativo donde se dictan clases de música popular (no académico) junto a las carreras de técnico-instrumental y canto. Además, dicta dos carreras de Educación Superior con títulos oficiales de validez nacional, a la que asisten alumnos de toda la región.
En su formación, los músicos tienen una apertura integral por las armonías del jazz, blues, rock, tango y jazz contemporáneo.
Varios de sus egresados se destacan en otros países y han obtenido importantes premios.
Su apertura, hace un cuarto de siglo, ha sido un momento bisagra en la formación de músicos y docentes de música, generando compositores e intérpretes que distinguen en bandas y como solistas.
14-09-2025
La competencia se hizo en el antiguo Camino Real, uniendo parajes históricos. Se realizará sobre recorridos de 40 Km y 80 Km.
Un hombre fue aprehendido por la Policía porque vendía entradas apócrifas a un baile realizado en Colonia Caroya.
El allanamiento fue llevado a cabo en la vivienda de un barrio ubicada a escasos metros de una escuela secundaria.
Los festeja este lunes a las 18, en el Salón Parroquial del Lote XV. El Concejo caroyense declaró de interés este aniversario.
Apunta a facilitar, de la mano de las nuevas tecnologías, la búsqueda de sitios de interés por parte de viajeros frecuentes. Es esa guía oportuna para encontrar el alojamiento o el restorán esperado.