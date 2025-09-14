Lanzaron en Deán Funes CaminAr, una app para promover el turismo en el norte cordobés

Deán Funes. Una iniciativa privada de empresarios del rubro, que contó con el decidido apoyo de la Agencia Córdoba Turismo y las autoridades locales, se presentó en la ciudad de Deán Funes con la pretensión de fomentar y potenciar el turismo y la economía regional del norte de Córdoba.

La aplicación se llama “CaminAr” y ofrece contenido visual de cada rincón turístico de la región, además de brindar opciones de hotelería, puntos gastronómicos, bodegas y promocionar los trabajos y sabores de los artesanos y emprendedores.

La presentación contó con la presencia del presidente de la Agencia, Darío Capitani; la intendenta local, Andrea Nievas; y los emprendedores del rubro gastronómico Verónica Luna Geminiani y Daniel Mamondez, desarrolladores de la app.

Camin-Ar tiene un funcionamiento muy intuitivo, que facilita la navegación. Se puede descargar desde Play Store y App Store.

Apunta a facilitar, de la mano de las nuevas tecnologías, la búsqueda de sitios de interés por parte de viajeros frecuentes. Es esa guía oportuna para encontrar el alojamiento o el restorán esperado, y además ayuda a visibilizar rincones poco conocidos de la geografía norteña.

Los desarrolladores precisaron que todo el contenido es propio y que está en permanente carga y actualización.

Al lanzamiento fueron invitados otros intendentes y jefes comunales, para explorar la posibilidad de extender el uso de la app hacia todo el norte.

CaminAr ofrece, indistintamente, dos formas de uso: recorrer el trayecto en el lugar de visita, siguiendo las alertas del mapa; o bien planificar el viaje desde casa, a través del portal web. Además, integra redes sociales para que los usuarios puedan compartir sus experiencias y material audiovisual.

Al respecto, Darío Capitani destacó: “Es fundamental que trabajemos de manera coordinada entre los sectores público y privado para potenciar el turismo regional, generar empleo y fortalecer la economía local, al mismo tiempo que ponemos en valor la identidad, las tradiciones y los paisajes de cada comunidad”.

A su turno, la intendenta Andrea Nievas agradeció a la Agencia Córdoba Turismo y a todos los intendentes presentes, destacando que “este tipo de iniciativas son posibles gracias al trabajo conjunto, que nos permite mostrar la riqueza de nuestro norte y transformar en realidad un sueño compartido por todas las comunidades de la región”.

