Alianza coronó su histórica campaña con el subcampeonato federal
La categoría U15 de club de Jesús María cayó en la final ante Comunicaciones y quedó a un paso de la gloria nacional.
La categoría U15 de club de Jesús María cayó en la final ante Comunicaciones y quedó a un paso de la gloria nacional.DEPORTE14 de septiembre de 2025Ariel Roggio
Alianza terminó su histórica campaña en la Liga Federal Formativa U15 con el subcampeonato.
Este domingo, perdió la final ante Comunicaciones de Buenos Aires por 74 a 67 en un partido a cancha llena disputado en el estadio de Kimberley de Mar del Plata.
A diferencia de la semifinal, en la que Juan José Romero y Matías Rivas convirtieron 62 puntos entre ambos, en la final no pudieron hacer la diferencia. "Cuki" hizo 16 y Matías ocho en el juego por el título.
En cambio, Máximo Juárez marcó 22 puntos y fue el mejor del tricolor.
Alianza llegó a estar con ventaja de 18 puntos, pero el MVP del campeón, Facundo Casella, metió ocho triples que dieron vuelta el marcador.
El plantel será recibido en la ciudad este lunes tras su inolvidable travesía nacional.
La categoría U15 de club de Jesús María cayó en la final ante Comunicaciones y quedó a un paso de la gloria nacional.
La competencia se hará en el antiguo Camino Real, uniendo parajes históricos. Se realizará sobre recorridos de 40 Km y 80 Km.
Es la última fecha del certamen que reunió a equipos de distintas localidades. Además del partido decisivo, se disputará el encuentro por el tercer puesto.
Se correrá el Rally de Villa María 2025, en un trazado próximo a Villa María y Villa Nueva. Se han inscripto dos pilotos y tres navegantes de nuestra zona