Alianza coronó su histórica campaña con el subcampeonato federal

Alianza terminó su histórica campaña en la Liga Federal Formativa U15 con el subcampeonato.

Este domingo, perdió la final ante Comunicaciones de Buenos Aires por 74 a 67 en un partido a cancha llena disputado en el estadio de Kimberley de Mar del Plata.

A diferencia de la semifinal, en la que Juan José Romero y Matías Rivas convirtieron 62 puntos entre ambos, en la final no pudieron hacer la diferencia. "Cuki" hizo 16 y Matías ocho en el juego por el título.

En cambio, Máximo Juárez marcó 22 puntos y fue el mejor del tricolor.

Alianza llegó a estar con ventaja de 18 puntos, pero el MVP del campeón, Facundo Casella, metió ocho triples que dieron vuelta el marcador.

El plantel será recibido en la ciudad este lunes tras su inolvidable travesía nacional.