“Pequeños gestos, grandes cambios”, un gran domingo solidario

Jesús María. La Municipalidad invita a participar del gran domingo solidario, con una jornada especial con propuestas para todas las edades.

Durante el evento, peluqueros locales ofrecerán cortes de cabello gratuitos, que serán donados a la Fundación Vanesa Durán para la confección de pelucas oncológicas.

Al mismo tiempo, se recibirán donaciones de alimentos no perecederos para la Asociación Gerontológica y el Refugio Canino participará con un espacio especial para fomentar la adopción responsable de perritos.

Se realizará este domingo, de 15 a 18, en la Explanada de la Estación del Ferrocarril.

La tarde también contará con la presencia de la Fundación ACES, entregando folletería informativa, y un sector de entretenimiento para los más chicos, con juegos, maquillaje artístico, sorteos y mucha música en vivo.

Además, se podrá recorrer el Paseo de Emprendedores y Artesanos de la ciudad.

La conducción estará a cargo de Erica Pereyra, quien acompañará cada momento de esta propuesta solidaria.

Con el lema “Pequeños gestos, grandes cambios”, esta jornada busca promover la solidaridad, el compromiso comunitario y el trabajo conjunto.

12-09-2025