“Pequeños gestos, grandes cambios”, un gran domingo solidario

Se corre el 13º Desafío Camino Real: Ciclismo, historia y naturalezaDEPORTE12 de septiembre de 2025
La competencia se hará en el antiguo Camino Real, uniendo parajes históricos. Se realizará sobre recorridos de 40 Km y 80 Km.
La Explanada de la Estación del Ferrocarril será el punto de encuentro para esta jornada que reunirá a instituciones, artistas, emprendedores y familias. Habrá música, juegos, donaciones y el tradicional Paseo de Emprendedores y Artesanos.12 de septiembre de 2025
Jesús María. La Municipalidad invita a participar del gran domingo solidario, con una jornada especial con propuestas para todas las edades.
Durante el evento, peluqueros locales ofrecerán cortes de cabello gratuitos, que serán donados a la Fundación Vanesa Durán para la confección de pelucas oncológicas.
Al mismo tiempo, se recibirán donaciones de alimentos no perecederos para la Asociación Gerontológica y el Refugio Canino participará con un espacio especial para fomentar la adopción responsable de perritos.
Se realizará este domingo, de 15 a 18, en la Explanada de la Estación del Ferrocarril.
La tarde también contará con la presencia de la Fundación ACES, entregando folletería informativa, y un sector de entretenimiento para los más chicos, con juegos, maquillaje artístico, sorteos y mucha música en vivo.
Además, se podrá recorrer el Paseo de Emprendedores y Artesanos de la ciudad.
La conducción estará a cargo de Erica Pereyra, quien acompañará cada momento de esta propuesta solidaria.
Con el lema “Pequeños gestos, grandes cambios”, esta jornada busca promover la solidaridad, el compromiso comunitario y el trabajo conjunto.
Es la última fecha del certamen que reunió a equipos de distintas localidades. Además del partido decisivo, se disputará el encuentro por el tercer puesto.
Este domingo habrá una caminata guiada por los antiguos canales de riego que recorren la Reserva. La actividad es abierta a todo público, pero requiere inscripción previa.
Es el título de la nueva edición de “Allá en el Camposanto”, la creación de Bicarbonato Teatro. Intenta recrear qué pasa en el Cementerio cuando llega alguien “nuevo”.