Se corre el 13º Desafío Camino Real: Ciclismo, historia y naturaleza

Se corre el 13º Desafío Camino Real: Ciclismo, historia y naturalezaDEPORTE12 de septiembre de 2025
La competencia se hará en el antiguo Camino Real, uniendo parajes históricos. Se realizará sobre recorridos de 40 Km y 80 Km.
La competencia se hará en el antiguo Camino Real, uniendo parajes históricos. Se realizará sobre recorridos de 40 Km y 80 Km.DEPORTE12 de septiembre de 2025
Córdoba. Este fin de semana se corre el 13º Desafío Camino Real – Rally Bike, una de las competencias más tradicionales del ciclismo cordobés.
La carrera tendrá epicentro en Villa del Totoral, en el Norte provincial.
El trayecto contará con dos recorridos principales: un circuito promocional de 40 Km, ideal para quienes se inician en la disciplina; y el recorrido principal de 80 Km, que bordeará el Dique de Las Peñas y conectará las localidades de Macha, Villa Tulumba y zonas rurales de Totoral.
Mariano Reutemann, vocal de la Agencia Córdoba Deportes, destacó el valor histórico y deportivo de la propuesta: “Esta carrera conecta el deporte con nuestra historia. Seguimos promoviendo los eventos deportivos para que Córdoba siga siendo sede de grandes eventos”
Como cada año, la carrera también incluirá actividades para las infancias, con circuitos recreativos para niños y niñas, y una competencia Short Track durante el sábado, en la previa del plato fuerte del domingo.
Cecilia Garay, intendenta de Villa del Totoral, subrayó el impacto de la competencia en toda la región: “Esta carrera visibiliza no solo una actividad deportiva sino a toda nuestra comunidad ya que vienen corredores de toda la argentina. Nosotros apoyamos y colaboramos ya que apostamos al aumento de la cantidad de niños y jóvenes hacia la iniciación del ciclismo”.
Además de la competencia deportiva, la jornada contará con feria de emprendedores, espacios gastronómicos y actividades al aire libre.
12-09-2025
La competencia se hará en el antiguo Camino Real, uniendo parajes históricos. Se realizará sobre recorridos de 40 Km y 80 Km.
Es la última fecha del certamen que reunió a equipos de distintas localidades. Además del partido decisivo, se disputará el encuentro por el tercer puesto.
La Explanada de la Estación del Ferrocarril será el punto de encuentro para esta jornada que reunirá a instituciones, artistas, emprendedores y familias. Habrá música, juegos, donaciones y el tradicional Paseo de Emprendedores y Artesanos.
Este domingo habrá una caminata guiada por los antiguos canales de riego que recorren la Reserva. La actividad es abierta a todo público, pero requiere inscripción previa.
Es el título de la nueva edición de “Allá en el Camposanto”, la creación de Bicarbonato Teatro. Intenta recrear qué pasa en el Cementerio cuando llega alguien “nuevo”.
Es la última fecha del certamen que reunió a equipos de distintas localidades. Además del partido decisivo, se disputará el encuentro por el tercer puesto.
Se correrá el Rally de Villa María 2025, en un trazado próximo a Villa María y Villa Nueva. Se han inscripto dos pilotos y tres navegantes de nuestra zona
Será este sábado. Está destinado a niños y niñas de 5 a 12 años. Los partidos serán de las 9 a las.13.