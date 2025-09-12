Se corre el 13º Desafío Camino Real: Ciclismo, historia y naturaleza

Córdoba. Este fin de semana se corre el 13º Desafío Camino Real – Rally Bike, una de las competencias más tradicionales del ciclismo cordobés.

La carrera tendrá epicentro en Villa del Totoral, en el Norte provincial.

El trayecto contará con dos recorridos principales: un circuito promocional de 40 Km, ideal para quienes se inician en la disciplina; y el recorrido principal de 80 Km, que bordeará el Dique de Las Peñas y conectará las localidades de Macha, Villa Tulumba y zonas rurales de Totoral.

Mariano Reutemann, vocal de la Agencia Córdoba Deportes, destacó el valor histórico y deportivo de la propuesta: “Esta carrera conecta el deporte con nuestra historia. Seguimos promoviendo los eventos deportivos para que Córdoba siga siendo sede de grandes eventos”

Como cada año, la carrera también incluirá actividades para las infancias, con circuitos recreativos para niños y niñas, y una competencia Short Track durante el sábado, en la previa del plato fuerte del domingo.

Cecilia Garay, intendenta de Villa del Totoral, subrayó el impacto de la competencia en toda la región: “Esta carrera visibiliza no solo una actividad deportiva sino a toda nuestra comunidad ya que vienen corredores de toda la argentina. Nosotros apoyamos y colaboramos ya que apostamos al aumento de la cantidad de niños y jóvenes hacia la iniciación del ciclismo”.

Además de la competencia deportiva, la jornada contará con feria de emprendedores, espacios gastronómicos y actividades al aire libre.

12-09-2025