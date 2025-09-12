Este sábado se juega la Final del Torneo Comercial de Básquet

Jesús María. La Municipalidad y el Club Alianza organizaron el Torneo Comercial de Básquet, que se definirá este sábado. Es una competencia recreativa que, desde fines de julio, convoca a equipos amateurs de diferentes localidades.

La Final se jugará en la cancha del Club Alianza, a las 18:30, entre MB Agrorepuestos y AZ Techos - 7B Ingeniería.

Antes, a las 17, se disputará el partido por el tercer puesto, donde se enfrentarán los equipos Tercer Tiempo y Suma Mayorista.

La entrada será libre y gratuita.

12-09-2025