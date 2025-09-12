Este sábado se juega la Final del Torneo Comercial de Básquet

Se corre el 13º Desafío Camino Real: Ciclismo, historia y naturalezaDEPORTE12 de septiembre de 2025
La competencia se hará en el antiguo Camino Real, uniendo parajes históricos. Se realizará sobre recorridos de 40 Km y 80 Km.
Es la última fecha del certamen que reunió a equipos de distintas localidades. Además del partido decisivo, se disputará el encuentro por el tercer puesto.DEPORTE12 de septiembre de 2025
Jesús María. La Municipalidad y el Club Alianza organizaron el Torneo Comercial de Básquet, que se definirá este sábado. Es una competencia recreativa que, desde fines de julio, convoca a equipos amateurs de diferentes localidades.
La Final se jugará en la cancha del Club Alianza, a las 18:30, entre MB Agrorepuestos y AZ Techos - 7B Ingeniería.
Antes, a las 17, se disputará el partido por el tercer puesto, donde se enfrentarán los equipos Tercer Tiempo y Suma Mayorista.
La entrada será libre y gratuita.
La Explanada de la Estación del Ferrocarril será el punto de encuentro para esta jornada que reunirá a instituciones, artistas, emprendedores y familias. Habrá música, juegos, donaciones y el tradicional Paseo de Emprendedores y Artesanos.
Este domingo habrá una caminata guiada por los antiguos canales de riego que recorren la Reserva. La actividad es abierta a todo público, pero requiere inscripción previa.
Es el título de la nueva edición de “Allá en el Camposanto”, la creación de Bicarbonato Teatro. Intenta recrear qué pasa en el Cementerio cuando llega alguien “nuevo”.
Se correrá el Rally de Villa María 2025, en un trazado próximo a Villa María y Villa Nueva. Se han inscripto dos pilotos y tres navegantes de nuestra zona
Será este sábado. Está destinado a niños y niñas de 5 a 12 años. Los partidos serán de las 9 a las.13.