Este sábado se juega la Final del Torneo Comercial de Básquet

Es la última fecha del certamen que reunió a equipos de distintas localidades. Además del partido decisivo, se disputará el encuentro por el tercer puesto.

DEPORTE12 de septiembre de 2025
Torneo Comercial de Básquetbol
Jesús María. La Municipalidad y el Club Alianza organizaron el Torneo Comercial de Básquet, que se definirá este sábado. Es una competencia recreativa que, desde fines de julio, convoca a equipos amateurs de diferentes localidades.

La Final se jugará en la cancha del Club Alianza, a las 18:30, entre MB Agrorepuestos y AZ Techos - 7B Ingeniería.

Antes, a las 17, se disputará el partido por el tercer puesto, donde se enfrentarán los equipos Tercer Tiempo y Suma Mayorista. 

La entrada será libre y gratuita. 

