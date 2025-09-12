Clase de Reiki en Colonia Caroya

Colonia Caroya. El Concejo Deliberante aprobó hace meses una ordenanza por la cual se creó el “Programa Volver a Empezar”, cuyo objetivo es contener y ayudar a las personas con cáncer.

En este marco, este sábado a las 15:30 se hará una nueva actividad abierta a la comunidad.

Será una clase de Reiki a cargo de la Reikista Claudina Da Silveira, en el Polideportivo Municipal ubicado en la Calle 40 y España.

La actividad es abierta y gratuita. Se recomienda llevar manta y equipo de mate.

