Clase de Reiki en Colonia Caroya

Se hace este sábado a las 15:30, en el Polideportivo Municipal ubicado en la Calle 40 y España.

12 de septiembre de 2025
Reiki en CC

Colonia Caroya. El Concejo Deliberante aprobó hace meses una ordenanza por la cual se creó el “Programa Volver a Empezar”, cuyo objetivo es contener y ayudar a las personas con cáncer.

En este marco, este sábado a las 15:30 se hará una nueva actividad abierta a la comunidad. 

Será una clase de Reiki a cargo de la Reikista Claudina Da Silveira, en el Polideportivo Municipal ubicado en la Calle 40 y España.

La actividad es abierta y gratuita. Se recomienda llevar manta y equipo de mate.

12-09-2025

Último momento
Domingo Solidario

“Pequeños gestos, grandes cambios”, un gran domingo solidario

12 de septiembre de 2025

La Explanada de la Estación del Ferrocarril será el punto de encuentro para esta jornada que reunirá a instituciones, artistas, emprendedores y familias. Habrá música, juegos, donaciones y el tradicional Paseo de Emprendedores y Artesanos.

Síntesis del día