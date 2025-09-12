Clase de Reiki en Colonia Caroya

Se corre el 13º Desafío Camino Real: Ciclismo, historia y naturalezaDEPORTE12 de septiembre de 2025
La competencia se hará en el antiguo Camino Real, uniendo parajes históricos. Se realizará sobre recorridos de 40 Km y 80 Km.
Se hace este sábado a las 15:30, en el Polideportivo Municipal ubicado en la Calle 40 y España.12 de septiembre de 2025
Colonia Caroya. El Concejo Deliberante aprobó hace meses una ordenanza por la cual se creó el “Programa Volver a Empezar”, cuyo objetivo es contener y ayudar a las personas con cáncer.
En este marco, este sábado a las 15:30 se hará una nueva actividad abierta a la comunidad.
Será una clase de Reiki a cargo de la Reikista Claudina Da Silveira, en el Polideportivo Municipal ubicado en la Calle 40 y España.
La actividad es abierta y gratuita. Se recomienda llevar manta y equipo de mate.
Es la última fecha del certamen que reunió a equipos de distintas localidades. Además del partido decisivo, se disputará el encuentro por el tercer puesto.
La Explanada de la Estación del Ferrocarril será el punto de encuentro para esta jornada que reunirá a instituciones, artistas, emprendedores y familias. Habrá música, juegos, donaciones y el tradicional Paseo de Emprendedores y Artesanos.
Este domingo habrá una caminata guiada por los antiguos canales de riego que recorren la Reserva. La actividad es abierta a todo público, pero requiere inscripción previa.
Es el título de la nueva edición de “Allá en el Camposanto”, la creación de Bicarbonato Teatro. Intenta recrear qué pasa en el Cementerio cuando llega alguien “nuevo”.