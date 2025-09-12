Se reeditan Las Cuatro Esquinas de la Solidaridad

Jesús María. Este sábado se harán Las Cuatro Esquinas de la Solidaridad, el evento más representativo de la Asociación Gerontológica Hugo Farías, en la cual se juntan alumnos de los colegios de la zona a trabajar en común para los ancianos más vulnerables.

Estarán en las esquinas de John Kennedy y Tucumán, de 9:30 a 14:30.

Cada persona que pase por el lugar podrá colaborar con un alimento, hacer una donación en una alcancía que se colocará en el lugar o hacer una transferencia.

“Es un momento muy lindo de comunidad y de poder transmitir este valor a las próximas generaciones para que, ojalá que por muchos años, tengamos la Asociación vigente”, comentó Pablo Farías, coordinador de la actividad y de este espacio solidario.

Lo que más necesitan para los bolsones de alimentos que les entregan todos los meses, casa por casa, a 80 ancianos es aceite, yerba, cajitas de té, lentejas, harina y puré de tomate.

Cómo funciona la Asociación Gerontológica.

Pablo Farías contó cómo es “la diaria” de esta organización no gubernamental sin fines de lucro: “Somos 20 a 25 personas. Tenemos grupos fijos que entregan a cada abuelo. Somos siete u ocho grupos formados por dos a tres personas que van casa por casa a concretar la entrega. Algunas personas se suman a ciertos eventos puntuales, para dar una mano”.

¿De dónde obtienen los alimentos para los bolsones?

Pablo Farías: - Hay donaciones que nos hacen empresas a supermercados. Tenemos una cuenta. Ese dinero se envía, directamente, a los supermercados y después nosotros vamos a retirar de ahí los alimentos. También tenemos gente que todos los meses hace un aporte a través de una transferencia bancaria y mucho contacto con instituciones. Los coles, la Parroquia Jesús María nos ayuda muchísimo, la Municipalidad de Jesús María nos ayuda con las leches. Y tenemos ayuda puntual de algunas personas que, anónimamente, hacen aportes bastante significativos cuando estamos con necesidades urgentes.

La Asociación Gerontológica Hugo Farías cumplió 28 años el 3 de septiembre.

12-09-2025