“Una sola salud” en Colonia Caroya

Es una jornada especial donde continuará la Campaña de Vacunación Antirrábica a perros y gatos de más de 3 meses de edad, se vacunará a personas de todas las edades que deban completar el calendario nacional y habrá proyectos de Economía Circular.

12 de septiembre de 2025
Una sola salud

Colonia Caroya. La Secretaría de Salud Comunitaria de la Municipalidad realizará dos jornadas especiales denominadas “Una sola salud”, que se desarrollarán en dos espacios públicos de la ciudad.

La primera será este sábado, en la Plaza del Véneto, de 14 a 18.

Habrá médicos veterinarios que continuarán con la Campaña de Vacunación Antirrábica a perros y gatos de más de 3 meses de edad.

Además, se instalará un puesto sanitario que vacunará a personas de todas las edades que deban completar el calendario nacional y se podrán hacer testeos de HIV y Sífilis.

También estarán los proyectos de Economía Circular, Seguridad Alimentaria y la Campaña de Prevención del Dengue.

La titular del área, Dra. Alejandra Javureck, explicó que “se llama ‘una sola salud’ porque representa lo que es el espíritu de la Secretaría de Salud Comunitaria, que está conformada por salud propiamente dicha, ambiente, bromatología y zoonosis, es decir, todos aquellos sectores que están vinculados sí o sí con la salud humana. Entonces, vamos a aprovechar que el clima está más benévolo para ir a las plazas que tenemos”. 

La propuesta incluye actividades saludables, Zumba Plaza y Feria de Emprendedores.

12-09-2025

Último momento
Domingo Solidario

“Pequeños gestos, grandes cambios”, un gran domingo solidario

12 de septiembre de 2025

La Explanada de la Estación del Ferrocarril será el punto de encuentro para esta jornada que reunirá a instituciones, artistas, emprendedores y familias. Habrá música, juegos, donaciones y el tradicional Paseo de Emprendedores y Artesanos.

Síntesis del día