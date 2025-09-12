“Una sola salud” en Colonia Caroya

Se corre el 13º Desafío Camino Real: Ciclismo, historia y naturalezaDEPORTE12 de septiembre de 2025
La competencia se hará en el antiguo Camino Real, uniendo parajes históricos. Se realizará sobre recorridos de 40 Km y 80 Km.
Es una jornada especial donde continuará la Campaña de Vacunación Antirrábica a perros y gatos de más de 3 meses de edad, se vacunará a personas de todas las edades que deban completar el calendario nacional y habrá proyectos de Economía Circular.12 de septiembre de 2025
Colonia Caroya. La Secretaría de Salud Comunitaria de la Municipalidad realizará dos jornadas especiales denominadas “Una sola salud”, que se desarrollarán en dos espacios públicos de la ciudad.
La primera será este sábado, en la Plaza del Véneto, de 14 a 18.
Habrá médicos veterinarios que continuarán con la Campaña de Vacunación Antirrábica a perros y gatos de más de 3 meses de edad.
Además, se instalará un puesto sanitario que vacunará a personas de todas las edades que deban completar el calendario nacional y se podrán hacer testeos de HIV y Sífilis.
También estarán los proyectos de Economía Circular, Seguridad Alimentaria y la Campaña de Prevención del Dengue.
La titular del área, Dra. Alejandra Javureck, explicó que “se llama ‘una sola salud’ porque representa lo que es el espíritu de la Secretaría de Salud Comunitaria, que está conformada por salud propiamente dicha, ambiente, bromatología y zoonosis, es decir, todos aquellos sectores que están vinculados sí o sí con la salud humana. Entonces, vamos a aprovechar que el clima está más benévolo para ir a las plazas que tenemos”.
La propuesta incluye actividades saludables, Zumba Plaza y Feria de Emprendedores.
Es la última fecha del certamen que reunió a equipos de distintas localidades. Además del partido decisivo, se disputará el encuentro por el tercer puesto.
La Explanada de la Estación del Ferrocarril será el punto de encuentro para esta jornada que reunirá a instituciones, artistas, emprendedores y familias. Habrá música, juegos, donaciones y el tradicional Paseo de Emprendedores y Artesanos.
Este domingo habrá una caminata guiada por los antiguos canales de riego que recorren la Reserva. La actividad es abierta a todo público, pero requiere inscripción previa.
Es el título de la nueva edición de “Allá en el Camposanto”, la creación de Bicarbonato Teatro. Intenta recrear qué pasa en el Cementerio cuando llega alguien “nuevo”.