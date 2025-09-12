“Una sola salud” en Colonia Caroya

Colonia Caroya. La Secretaría de Salud Comunitaria de la Municipalidad realizará dos jornadas especiales denominadas “Una sola salud”, que se desarrollarán en dos espacios públicos de la ciudad.

La primera será este sábado, en la Plaza del Véneto, de 14 a 18.

Habrá médicos veterinarios que continuarán con la Campaña de Vacunación Antirrábica a perros y gatos de más de 3 meses de edad.

Además, se instalará un puesto sanitario que vacunará a personas de todas las edades que deban completar el calendario nacional y se podrán hacer testeos de HIV y Sífilis.

También estarán los proyectos de Economía Circular, Seguridad Alimentaria y la Campaña de Prevención del Dengue.

La titular del área, Dra. Alejandra Javureck, explicó que “se llama ‘una sola salud’ porque representa lo que es el espíritu de la Secretaría de Salud Comunitaria, que está conformada por salud propiamente dicha, ambiente, bromatología y zoonosis, es decir, todos aquellos sectores que están vinculados sí o sí con la salud humana. Entonces, vamos a aprovechar que el clima está más benévolo para ir a las plazas que tenemos”.

La propuesta incluye actividades saludables, Zumba Plaza y Feria de Emprendedores.

12-09-2025