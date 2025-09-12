Este fin de semana vuelve el Rally Cordobés

Se correrá el Rally de Villa María 2025, en un trazado próximo a Villa María y Villa Nueva. Se han inscripto dos pilotos y tres navegantes de nuestra zona

Santi Baldo 2

Villa María. El Rally de Villa María 2025 se correrá desde este viernes hasta el domingo por caminos del centro provincial.

La competencia. Organizada por Rally Cordobés, tendrá un cronograma con casi 96 kilómetros cronometrados y 137 de sectores de enlace, sumando 233 kilómetros para su distancia integral..

Este viernes será la largada protocolar a partir de las 18:30 y las pruebas especiales de la competencia se disputarán el sábado y el domingo, en las cercanías de los ejidos urbanos de Villa María y Villa Nueva. Esa proximidad genera una muy buena convocatoria de público. 

Los pilotos que representarán a nuestra zona en esa carrera son:

  • Santiago Baldo, navegado por Zacarías García, en el  Hyundai i20 Rally2, R5.
  • Raúl Olmedo, de La Grabnja navegado por Juan Pablo Del Riego, en un Citroën DS3 de la RC2S.

Además, habrá tres navegantes:

  • Matías Cardano, junto a Pablo Baudino, en un VW Golf de la RC2S.
  • Gabril Visintini, con Renato Marchetto, a bordo de un VW Gol de la N2.            
  • Santiago Cavello, en la butaca derecha de Mario César Matelica, en un VW Gol de la N2.

12-09-2025

