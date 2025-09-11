Preocupa la instalación de una estación de servicio en Av. 28 de Julio y Santiago del Estero

Colonia Caroya. La presidente de la Comisión Directiva de la Asociación Educativa Pío León, Noelia Loyola, le envió una nota al Concejo Deliberante de Jesús María en la que la institución educativa expresa “preocupación” ante la información acerca de la posible instalación de una estación de servicio frente a al establecimiento escolar.

“Dado que nuestra institución alberga diariamente a un número significativo de estudiantes, docentes y familias, consideramos necesario solicitar de manera formal que se nos informe oficialmente en qué etapa se encuentra dicho proyecto”, añade la nota.

Y explica: “Nuestra inquietud radica principalmente en los aspectos de seguridad, impacto ambiental y tránsito vehicular que una instalación de esas características podría generar en un entorno educativo”.

La comunidad escolar concluye solicitando información de la situación sobre el marco normativo y las medidas de seguridad previstas para garantizar el bienestar de los estudiantes y familias.

La inquietud es más que fundada: ya hay muchos conflictos de tránsito en los horarios de ingreso y salida del personal y los aspirantes de la Escuela de Suboficiales de Gendarmería Nacional, a lo que se sumaría, en el corto plazo, la habilitación de la Estación Terminal de Omnibus. Todo en una ruta que ya presenta complicaciones por su ancho y la disposición de los accesos.

