Preocupa la instalación de una estación de servicio en Av. 28 de Julio y Santiago del Estero

Llega otra noche de café y libros al Museo de la Ciudad Luis Biondi11 de septiembre de 2025
El tradicional Café Literario regresa este viernes, dedicado a la obra “De amor y de sombra”, de Isabel Allende.
El tema llegó al Concejo Deliberante de Jesús María a raíz de la presentación de una nota de la Asociación Educativa Pío León expresando su inquietud por la falta de comunicación del proyecto y su impacto vial y ambiental.11 de septiembre de 2025
Colonia Caroya. La presidente de la Comisión Directiva de la Asociación Educativa Pío León, Noelia Loyola, le envió una nota al Concejo Deliberante de Jesús María en la que la institución educativa expresa “preocupación” ante la información acerca de la posible instalación de una estación de servicio frente a al establecimiento escolar.
“Dado que nuestra institución alberga diariamente a un número significativo de estudiantes, docentes y familias, consideramos necesario solicitar de manera formal que se nos informe oficialmente en qué etapa se encuentra dicho proyecto”, añade la nota.
Y explica: “Nuestra inquietud radica principalmente en los aspectos de seguridad, impacto ambiental y tránsito vehicular que una instalación de esas características podría generar en un entorno educativo”.
La comunidad escolar concluye solicitando información de la situación sobre el marco normativo y las medidas de seguridad previstas para garantizar el bienestar de los estudiantes y familias.
La inquietud es más que fundada: ya hay muchos conflictos de tránsito en los horarios de ingreso y salida del personal y los aspirantes de la Escuela de Suboficiales de Gendarmería Nacional, a lo que se sumaría, en el corto plazo, la habilitación de la Estación Terminal de Omnibus. Todo en una ruta que ya presenta complicaciones por su ancho y la disposición de los accesos.
11-09-2025
El tradicional Café Literario regresa este viernes, dedicado a la obra “De amor y de sombra”, de Isabel Allende.
La Provinvia realizó controles en establecimientos agropecuarios de Sinsacate, Jesús María y Colonia Caroya.
Se hicieron varias actividades. En Sinsacate, la Municipalidad se unió al festejo de los 25 de docente de la Lic. Leticia Vilchez. Directivos de UEPC sostuvieron que cada vez se elige menos la carrera docente.
El tema llegó al Concejo Deliberante de Jesús María a raíz de la presentación de una nota de la Asociación Educativa Pío León expresando su inquietud por la falta de comunicación del proyecto y su impacto vial y ambiental.