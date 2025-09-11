Festejaron el Día del Maestro en la zona

Toda la zona.. El Día del Maestro fue festejado con diversos actos en las ciudades de la micro región.

La UEPC lo hizo en el Salón Pampa del predio de B° Malabrigo de la Sociedad Rural de Jesús María, el miércoles a la noche.

El mismo día, el C.E. Cnel. Pascual Pringles, de Sinsacate, unió la celebración de Día del Maestro un homenaje a la Lic. Leticia Vilchez, directora del establecimiento quien celebró 25 años de docente. Fue reconocida por la Municipalidad, representada por el intendente Carlos Ciprián, la Cooperadora Escolar, ex docentes, su familia y alumnos, por su incansable vocación de servicio y permanente aporte a la comunidad.

Este jueves, la Municipalidad de Colonia Caroya realizó, en horas de la mañana, un acto especial en el cual homenajeó a directivos de instituciones educativas caroyenses que recibieron el beneficio de la jubilación: Marta Fabiana Vaudagna, Guillermina Romanutti, Laura Udrisar y Silvia Beatriz Cargnelutti. El acto fue en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.

Por la tarde, la Municipalidad de Jesús María organizó una merienda especial para los docentes jubilados. Fue en el salón 16 de Mayo del anfiteatro José Hernández.

Faltan maestros

La Secretaria General de la Delegación Colón de la UEPC, María Laura Garzón sostuvo que “año a año se va perfeccionando el sistema de inscripción para el acceso a los cargos en todos los niveles, a través de la virtualidad. Y se tiende a la transparencia y a la posibilidad masiva del acceso”.

El sindicato capacita a sus afiliados para que obtengan el puntaje necesario para acceder a esos cargos y, permanentemente, participa de los actos públicos.

Sin embargo, dijo que ”estamos asistiendo no solo regional a nivel, sino a nivel país, a nivel mundial, a una baja de la cantidad de personas que eligen la docencia; eso hace que haya una falta de docentes y escuelas que han tenido un crecimiento importante quizás no tienen cubiertos aún todos los cargos necesarios”.

“Esa es también una de nuestras permanentes demandas: el cumplimiento de la cobertura de todos los cargos”, añadió.

Lo preocupante es, por múltiples los factores, “a nivel mundial hay muchísimos estudios que lo documentan, hay una tendencia a la falta de elección de la carrera docente, atribuible a un conjunto de factores”.

11-09-2025