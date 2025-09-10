“El desafío de la salud mental actual”: charla magistral del Dr. Roberto Federico Ré

Jesús María. La Municipalidad y la Red Sanar - Nodo Jesús María invitan a participar de laa charla magistral “La Salud Mental en la Sociedad Actual”, que dará el Dr. Roberto Federico Ré, reconocido psiquiatra y fundador de la Red Sanar.

La actividad será este jueves, a las 18, en el auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María -Tucumán 255-.

La entrada es gratuita, pero con cupos limitados. Los interesados en asistir deben inscribirse llamando a los Tel. 3525 435877 o 3525 648081.

La charla abordará los desafíos que enfrenta hoy la salud mental, con foco en la prevención, la contención emocional y el rol de la comunidad. Está dirigida al público en general, profesionales y personas interesadas en la temática.

La Red Sanar es una organización sin fines de lucro que brinda contención psicoeducativa gratuita. En Jesús María, funciona desde 2015, con talleres presenciales dictados por voluntarios y profesionales. Asisten vecinos de la ciudad y también de localidades cercanas, como Colonia Caroya, Colonia Tirolesa, Villa del Totoral y San José de la Dormida.

Esta charla será una oportunidad única para reflexionar, adquirir herramientas y fortalecer la red de contención comunitaria en torno a la salud mental.

