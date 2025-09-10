La U15 de Alianza va por la gloria a Mar del Plata

Alianza vuelve a tener un viaje largo en su travesía nacional

Alianza vuelve a tener un viaje largo en su travesía nacional

Este domingo se definirá al campeón de la Liga Federal U15 y Alianza Jesús María va por la gloria.

El Final Four será protagonizado por el anfitrión Kimberley de Mar del Plata, Regatas Corrientes, Comunicaciones y Alianza.

El sábado a las 18 se jugará la primera semifinal entre Regatas y Comunicaciones, mientras que a las 20 será el turno de los chicos de Jesús María ante los anfitriones.

El domingo a las 16 se disputará el partido por el tercer puesto entre los perdedores de las "semis" y a las 18 la gran final por el título nacional.

Toda la acción se podrá ver en vivo y de forma gratuita a través de Básquet Pass.