La U15 de Alianza va por la gloria a Mar del Plata

“El desafío de la salud mental actual”: charla magistral del Dr. Roberto Federico Ré10 de septiembre de 2025
Es el fundador de la Red Sanar. Será este jueves, a las 18, en el auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María.
La categoría quedó entre los cuatro mejores del país y este sábado, ante el local Kimberley, se jugará el pase a la final de la Liga Federal.DEPORTE10 de septiembre de 2025Ariel Roggio
Este domingo se definirá al campeón de la Liga Federal U15 y Alianza Jesús María va por la gloria.
El Final Four será protagonizado por el anfitrión Kimberley de Mar del Plata, Regatas Corrientes, Comunicaciones y Alianza.
El sábado a las 18 se jugará la primera semifinal entre Regatas y Comunicaciones, mientras que a las 20 será el turno de los chicos de Jesús María ante los anfitriones.
El domingo a las 16 se disputará el partido por el tercer puesto entre los perdedores de las "semis" y a las 18 la gran final por el título nacional.
Toda la acción se podrá ver en vivo y de forma gratuita a través de Básquet Pass.
En el Nawan Resort, de Sinsacate, se hace una nueva edición de la Plenaria Anual del Cluster de Alfalfa, con técnicos, especialistas, empresas e instituciones del sector.
Pintores y fotógrafos dialogan con sus obras en una exposición única. La inauguración será este jueves 11 de septiembre en el Museo Luis Biondi.
El 10 de septiembre fue establecido por la Organización Mundial de la Salud como Día Mundial para la Prevención del Suicidio. En Colonia Caroya hay un equipo de profesionales que trabaja en el tema.
En la competencia disputada en San Luis, Miguel Patat y Valentino Cardoso debieron abandonar. Matías Cardano sumó puntos para Campeonato de Navegantes.
Los partidos se jugarán en el Centro de Eventos y Deportes de la Municipalidad, en B° 17 de Octubre, a partir de las 17.
Miguel Patat, Valentino Cardoso, Sebastián Mugni y Matías Cardano serán los pilotos y navegantes de nuestra que estarán en la competencia.