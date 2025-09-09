Alerta amarilla por viento

Toda la zona. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para este miércoles, ya que la nuestra zona se encuentra podría ser afectada por fuertes vientos.

El el área se registrarán vientos del sector Norte con velocidades de 35 a 50 Km/h acompañado de ráfagas que pueden alcanzar los 70 Km/h.

Durante el día, el viento rotará al sector Sur y, desde la tarde, afectará a la misma zona con intensidades similares.

