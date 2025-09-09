Alerta amarilla por viento

“El desafío de la salud mental actual”: charla magistral del Dr. Roberto Federico Ré10 de septiembre de 2025
Es el fundador de la Red Sanar. Será este jueves, a las 18, en el auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María.
En horas de la mañana soplará del sector Norte, pudiendo alcanzar velocidades de hasta 70 Km/h. A la tarde rotará al Sur, con igual intensidad.SOCIEDAD09 de septiembre de 2025
Toda la zona. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para este miércoles, ya que la nuestra zona se encuentra podría ser afectada por fuertes vientos.
El el área se registrarán vientos del sector Norte con velocidades de 35 a 50 Km/h acompañado de ráfagas que pueden alcanzar los 70 Km/h.
Durante el día, el viento rotará al sector Sur y, desde la tarde, afectará a la misma zona con intensidades similares.
09-09-2025
En el Nawan Resort, de Sinsacate, se hace una nueva edición de la Plenaria Anual del Cluster de Alfalfa, con técnicos, especialistas, empresas e instituciones del sector.
Pintores y fotógrafos dialogan con sus obras en una exposición única. La inauguración será este jueves 11 de septiembre en el Museo Luis Biondi.
El 10 de septiembre fue establecido por la Organización Mundial de la Salud como Día Mundial para la Prevención del Suicidio. En Colonia Caroya hay un equipo de profesionales que trabaja en el tema.
La categoría quedó entre los cuatro mejores del país y este sábado, ante el local Kimberley, se jugará el pase a la final de la Liga Federal.
Hacía 12 años que la muestra no era visitada por la máxima autoridad de Córdoba. Allí anunció el ensanche de la Ruta Nacional 9 hasta el cruce con la Ruta Nacional 60.
Estuvo en el Centro de Desarrollo Infantil abandonado por la Nación y que terminará la Provincia. Luego inauguró un mamógrafo digital en el Hospital Vicente Agüero.
La Municipalidad de Colonia Caroya cerró el período para autorizar intervenciones en el arbolado urbano con 700 autorizaciones en tres meses.