Colonia Caroya toma la iniciativa regional para la protección de cultivos

“El desafío de la salud mental actual”: charla magistral del Dr. Roberto Federico Ré10 de septiembre de 2025
Es el fundador de la Red Sanar. Será este jueves, a las 18, en el auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María.
Motivó la convocatoria la preocupación de productores de vid, garbanzo y hortícolas por el uso de herbicidas hormonales que afectan la producción.09 de septiembre de 2025
Colonia Caroye. La Municipalidad convocó este martes a un importante encuentro regional de productores agropecuarios e instituciones por el uso de herbicidas hormonales.
Estuvieron el director de Control y Fiscalización del Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba, Gustavo Balbi; el investigador Dr. Enzo Bracamonte; la secretaria de Salud anfitriona, Dra. Alejandra Javurek y el titular de Ambiente local, Ing. Agr. Eduardo Angulo; además de representantes de los municipios de Jesús María, Sinsacate y La Granja; del INTA Jesús María; de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC; productores regionales y estudiantes de Agronomía.
Motivó la convocatoria la preocupación de productores de vid, garbanzo y hortícolas por el uso de herbicidas hormonales que afectan la producción.
En el encuentro se consideró imprescindible generar datos estadísticos para la comprensión de esta problemática y la toma de decisiones, a través de una mesa de acción territorial con la participación de los productores, INTA, UNC y el Ministerio de Bioagroindustria.
Todas las partes se comprometieron a volver a reunirse en 15 días para continuar con la agenda.
En el Nawan Resort, de Sinsacate, se hace una nueva edición de la Plenaria Anual del Cluster de Alfalfa, con técnicos, especialistas, empresas e instituciones del sector.
Pintores y fotógrafos dialogan con sus obras en una exposición única. La inauguración será este jueves 11 de septiembre en el Museo Luis Biondi.
El 10 de septiembre fue establecido por la Organización Mundial de la Salud como Día Mundial para la Prevención del Suicidio. En Colonia Caroya hay un equipo de profesionales que trabaja en el tema.
La categoría quedó entre los cuatro mejores del país y este sábado, ante el local Kimberley, se jugará el pase a la final de la Liga Federal.