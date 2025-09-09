Colonia Caroya toma la iniciativa regional para la protección de cultivos

Motivó la convocatoria la preocupación de productores de vid, garbanzo y hortícolas por el uso de herbicidas hormonales que afectan la producción.

09 de septiembre de 2025
Reunión por agroquímicos CC

Colonia Caroye. La Municipalidad convocó  este martes a un importante encuentro regional de productores agropecuarios e instituciones por el uso de herbicidas hormonales.

Estuvieron el director de Control y Fiscalización del Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba, Gustavo Balbi; el investigador Dr. Enzo Bracamonte; la secretaria de Salud anfitriona, Dra. Alejandra Javurek y el titular de Ambiente local, Ing. Agr. Eduardo Angulo; además de representantes de los municipios de Jesús María, Sinsacate y La Granja; del INTA Jesús María; de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC; productores regionales y estudiantes de Agronomía.

Motivó la convocatoria la preocupación de productores de vid, garbanzo y hortícolas por el uso de herbicidas hormonales que afectan la producción. 

En el encuentro se consideró imprescindible generar datos estadísticos para la comprensión de esta problemática y la toma de decisiones, a través de una mesa de acción territorial con la participación de los productores, INTA, UNC y el Ministerio de Bioagroindustria.

Todas las partes se comprometieron a volver a reunirse en 15 días para continuar con la agenda.

