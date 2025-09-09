Sinsacate da un curso de Manipulación de Alimentos con enfoque en Buenas Prácticas

“El desafío de la salud mental actual”: charla magistral del Dr. Roberto Federico Ré10 de septiembre de 2025
Es el fundador de la Red Sanar. Será este jueves, a las 18, en el auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María.
Se llevará a cabo este miércoles, de 8:30 a 14, en la Casa Nóbile -Camino Real esq. Av. Leopoldo Reyna-.NORTE09 de septiembre de 2025
Sinsacate. El Área Bromatología de la Municipalidad y la Dirección General de Control de la Industria Alimentaria, dependiente del Ministerio de Bioagroindustria de la Provincia, han organizado el Curso de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) en Manipulación de Alimentos, que se llevará a cabo este miércoles, de 8:30 a 14, en la Casa Nóbile -Camino Real esq. Av. Leopoldo Reyna-.
La capacitación está destinada a las personas que trabajan o desean trabajar en el rubro gastronómico, comercialización y elaboración de alimentos. Su objetivo principal es garantizar que los alimentos lleguen al consumidor en condiciones seguras, minimizando riesgos de enfermedades transmitidas por su consumo.
Durante la jornada se abordarán temas clave como:
El curso, además de ser un requisito indispensable para quienes trabajan en el sector alimentario, representa una herramienta fundamental para elevar los estándares de seguridad y calidad en la comunidad.
En el Nawan Resort, de Sinsacate, se hace una nueva edición de la Plenaria Anual del Cluster de Alfalfa, con técnicos, especialistas, empresas e instituciones del sector.
Pintores y fotógrafos dialogan con sus obras en una exposición única. La inauguración será este jueves 11 de septiembre en el Museo Luis Biondi.
El 10 de septiembre fue establecido por la Organización Mundial de la Salud como Día Mundial para la Prevención del Suicidio. En Colonia Caroya hay un equipo de profesionales que trabaja en el tema.
La categoría quedó entre los cuatro mejores del país y este sábado, ante el local Kimberley, se jugará el pase a la final de la Liga Federal.
El proyecto beneficiará a 225 habitantes de la localidad y potenciará el desarrollo económico de la zona. La inversión supera los 685 millones de pesos.
La exposición abordó la intervención paisajística participativa en el entorno de la ciclovía San Cayetano y la incorporación de especies nativas en el bosque urbano de la localidad.
Previamente, mantuvo una reunión con el Intendente Carlos Ciprián, en la cual abordaron temas de interés para la comunidad.