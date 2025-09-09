Sinsacate da un curso de Manipulación de Alimentos con enfoque en Buenas Prácticas

Sinsacate. El Área Bromatología de la Municipalidad y la Dirección General de Control de la Industria Alimentaria, dependiente del Ministerio de Bioagroindustria de la Provincia, han organizado el Curso de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) en Manipulación de Alimentos, que se llevará a cabo este miércoles, de 8:30 a 14, en la Casa Nóbile -Camino Real esq. Av. Leopoldo Reyna-.

La capacitación está destinada a las personas que trabajan o desean trabajar en el rubro gastronómico, comercialización y elaboración de alimentos. Su objetivo principal es garantizar que los alimentos lleguen al consumidor en condiciones seguras, minimizando riesgos de enfermedades transmitidas por su consumo.

Durante la jornada se abordarán temas clave como:

Prevención de la contaminación cruzada en la manipulación y preparación.

Correcto control de las fechas de caducidad para asegurar la inocuidad de los productos.

Buenas prácticas de higiene personal y ambiental en cada etapa del proceso.

El curso, además de ser un requisito indispensable para quienes trabajan en el sector alimentario, representa una herramienta fundamental para elevar los estándares de seguridad y calidad en la comunidad.

