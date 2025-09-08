Continúa la Vacunación Antirrábica en Colonia Caroya
Los profesionales de la salud estarán todas las tardes, en el horario de 14 a 18, en distintos barrios de la ciudad.08 de septiembre de 2025
Colonia Caroya. Esta semana sigue la campaña anual de vacunación antirrábica para perros y gatos que tengan más de tres meses de edad, que gocen de buena salud y hembras no gestantes.
Los profesionales de la salud estarán todas las tardes, en el horario de 14 a 18, según el siguiente cronograma:
- Lunes 8: B° Los Álamos y Estación Caroya
- Martes 9: Bº Las Mercedes (ex Colcar)
- Miércoles 10: Sede del Rotary Club (Calle 27 Norte 130).
- Jueves 11: Plaza del Algarrobo (Calle 24 y 41 bis).
Recordemos que la rabia no tiene cura, la vacunación es la manera más eficiente para prevenir la aparición y propagación de esta enfermedad, protegiendo a nuestros animales y a toda la comunidad. Es gratuita y obligatoria.
Se ruega trasladar los perros con correa -bozal si es necesario- y los gatos en transportadoras, mochilas o bolsas.
