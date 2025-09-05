Se juegan las Semifinales del Torneo Comercial de Básquet

Los partidos se jugarán en el Centro de Eventos y Deportes de la Municipalidad, en B° 17 de Octubre, a partir de las 17.

DEPORTE05 de septiembre de 2025
Torneo Comercial de Básquetbol
Torneo Comercial de Básquetbol

Jesús María. Este sábado se jugarán las Semifinales del torneo Comercial de Básquet que organizan la Municipalidad de la ciudad y el Club Alianza.

Seis equipos compitieron entre sí cada fin de semana hasta llegar a esta instancia, que se jugará en el Centro de Eventos y Deportes, en B° 17 de Octubre.

Semifinales

A las 17

MB Agrorepuestos

Tercer Tiempo

A las 18:30

Suma Mayorista “Elephants” 

Az Techos de Madera & 7B Ingeniería

05-09-2025

Último momento
Te puede interesar
Síntesis del día