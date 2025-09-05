Se juegan las Semifinales del Torneo Comercial de Básquet

Jesús María. Este sábado se jugarán las Semifinales del torneo Comercial de Básquet que organizan la Municipalidad de la ciudad y el Club Alianza.

Seis equipos compitieron entre sí cada fin de semana hasta llegar a esta instancia, que se jugará en el Centro de Eventos y Deportes, en B° 17 de Octubre.

Semifinales

A las 17

MB Agrorepuestos

Tercer Tiempo

A las 18:30

Suma Mayorista “Elephants”

Az Techos de Madera & 7B Ingeniería

