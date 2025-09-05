Se juegan las Semifinales del Torneo Comercial de Básquet

En zona de Capilla La CandelariaAVISOS CLASIFICADOS05 de septiembre de 2025
Los partidos se jugarán en el Centro de Eventos y Deportes de la Municipalidad, en B° 17 de Octubre, a partir de las 17.DEPORTE05 de septiembre de 2025
Jesús María. Este sábado se jugarán las Semifinales del torneo Comercial de Básquet que organizan la Municipalidad de la ciudad y el Club Alianza.
Seis equipos compitieron entre sí cada fin de semana hasta llegar a esta instancia, que se jugará en el Centro de Eventos y Deportes, en B° 17 de Octubre.
Semifinales
A las 17
MB Agrorepuestos
Tercer Tiempo
A las 18:30
Suma Mayorista “Elephants”
Az Techos de Madera & 7B Ingeniería
Miguel Patat, Valentino Cardoso, Sebastián Mugni y Matías Cardano serán los pilotos y navegantes de nuestra que estarán en la competencia.
La categoría hizo historia al clasificar al cuadrangular final de la Liga Federal de Básquetbol. En el estadio de Ferrocarril Oeste, venció al anfitrión, a Comunicaciones y a Bolivar de Carlos Paz.
El puntero MB Agrorepuestos cayó ante uno de sus escoltas: Az Techos de Madera & 7B Ingeniería. Aquí todos los resultados.