Llaryora trajo a Jesús María nuevos servicios sociales

Jesús María. El intendente Federico Zárate recibió este viernes al gobernador Martín Llaryora, con quien fue al predio de la Sociedad Rural de Jesús María y más tarde acompañó al Centro de Desarrollo Infantil (CDI) ubicado en el predio del Nido de B° La Costanera, obra que reactivará la Provincia luego de ser desfinanciado por la Nación.

La ejecución de la obra, que presenta un avance físico del 33,45 por ciento, será supervisada por la Subsecretaría de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, con una inversión millonaria y un plazo estimado de ocho meses para su finalización.

El futuro centro tendrá una superficie cubierta de 248 metros cuadrados y contará con salas adaptadas por edades, sala maternal, lactario, cocina, oficina de administración, depósito, baños accesibles y patios internos. Estará destinado a niños de entre 45 días y 3 años en situación de vulnerabilidad, y ofrecerá atención integral en salud, educación, nutrición, estimulación temprana y actividades lúdicas.

Llaryora hizo hincapié en la necesidad de continuar con proyectos estratégicos para el desarrollo humano, en especial aquellos que benefician a los sectores más vulnerables: “Estamos decididos a finalizar obras que dejó inconclusas el Gobierno nacional. En este caso, una obra tan importante para garantizar una primera infancia de calidad y que garantice más oportunidades y un mejor futuro para nuestros niños”.

Por su parte, el intendente Zárate destacó no solo la funcionalidad del espacio, sino también su ubicación estratégica. Subrayó que está en un punto neurálgico de la ciudad, donde ya funcionan el Nido Costanera, dispositivos de salud mental y espacios de contención comunitaria. Esto permitirá fortalecer una red integral de cuidados que articula salud, desarrollo social y educación.

Nuevo mamógrafo.

La gira de Llaryora por nuestra zona finalizó en el Hospital Regional Vicente Agüero, donde inauguró un mamógrafo digital. “Hace ya un tiempo que hemos hecho todas las instalaciones para que el mamógrafo comience a funcionar”, destacó el director del centro de salud, Dr. Javier Díaz.

Hace un mes que empezaron a realizar mamografías, pero este viernes fue la inauguración oficial.

Díaz resaltó: “Hemos armado un circuito con una licenciada especialista en mamografía, que realiza las mamografías todos los días. Y una médica especialista en diagnóstico ginecológico y mamario específicamente, que es la que realiza los informes.

Estamos dando también los turnos a través de presenciales o por el CIDI. Y estamos haciendo las gestiones con las distintas comunas cercanas para organizar un circuito que sea la manera de que las pacientes que están un poco más alejadas puedan venir a hacerse el estudio. Es un estudio que es recomendable para todas las mujeres mayores de 50 años”.

05-09-2025