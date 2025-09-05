El Gobernador de la provincia estuvo en la Expo Rural el viernes

Jesús María. “Vamos a tener una reunión ahora con el presidente –de la Sociedad Rural de Jesús María- y con toda la Mesa del Noroeste. Contento acá de estar con Federico (Zárate), un gran intendente, poder trabajar en conjunto con él. Venimos, justamente, también a hacer anuncio de obra, que ustedes saben que estaban totalmente paradas: nada más ni nada menos que ese Centro de Desarrollo Infantil, que es un sinónimo de abandono. Nos vamos a hacer cargo desde la provincia, algo que la Nación ha abandonado, pensando en los niños de Jesús María”.

Estas fueron las primeras declaraciones del gobernador Martín Llaryora al llegar el vieres al predio de Malabrigo, en el primer día de la Expo Rural de la Sociedad Rural de Jesús María.

Luego hizo una sintesi9s de las obras en marcha en la micro región: agua potable para la zona Este de Jesús María, la prolongación de la autovía con el nuevo puente sobre el río Carnero, el camino que unirá Colonia Carroya con Tinoco, las obras eléctricas.

También tuvo palabras elogiosas hacia la Sociedad Rural local, porque “se ha extendido la rural, hay más sponsors, más anunciantes y ya es una de las ferias más importantes del interior de la Argentina”.

Y destacó las gestiones de la entidad para, con otras nueve rurales, dar origen a las Rurales del Arco Noroeste. Estas, junta a 12 cooperativas y muchas instituciones impulsaron la creación por parte de la Provincia del Plan de Igualdad Territorial, “para igualar con inversiones en infraestructura y con inversiones también en materia privada, para acompañar inversiones privadas”.

El Gobernador adelantó que van a tratarse en la Legislatura el próximo mes por la cantidad de millones de pesos que se invertirán en el desarrollo de actividades productivas, industriales y turísticas.

El anuncio de Llaryora.

En el marco de esta visita, Llaryora anunció una nueva mejora vial para el Norte provincial: “Uno de los reclamos de la Rural de Jesús María y que su presidente vive planteando, es (…) el ensanche de la Ruta 9 desde Jesús María hasta el cruce con la Ruta 60. Ustedes saben que esos son sueños históricos que tenemos los cordobeses para este sector”.

Llaryora aclaró que, para su concreción, el Gobierno Nacional debe firmar la autorización y el convenio correspondiente.

05-09--2025