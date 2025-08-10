Este lunes, Fonobus llega a Sinsacate con servicio regular

Sinsacate. A partir de este lunes, comenzará a funcionar el servicio regular de transporte Fonobus, con recorridos desde y hacia la ciudad de Córdoba.

Este nuevo servicio es el resultado de una gestión conjunta entre la Municipalidad y la empresa Fonobus, que permitirá mejorar la movilidad de vecinos y vecinas, conectando el Norte y el Sur con mayor comodidad y seguridad.

La incorporación de Fonobus representa un avance significativo en materia de transporte público e inclusión, facilitando el acceso a oportunidades laborales, educativas y de salud, tanto para estudiantes como para trabajadores y personas mayores.

La conexión se hará con siete servicios diarios en cada sentido.

Los horarios del servicio ya se encuentran disponibles para su consulta.

