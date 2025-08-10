Este lunes, Fonobus llega a Sinsacate con servicio regular

Patat, Cavello y Baldo sumaron buenos puntos en el Rally de San FranciscoDEPORTE10 de agosto de 2025
En sus categorías, fueron segundo, tercero y cuarto, respectivamente. Luego de su suspensión por la lluvia, la prueba se corrió este fin de semana.
La conexión se hará con siete servicios diarios desde y hacia la ciudad de Córdoba y el Norte provincial.10 de agosto de 2025
Sinsacate. A partir de este lunes, comenzará a funcionar el servicio regular de transporte Fonobus, con recorridos desde y hacia la ciudad de Córdoba.
Este nuevo servicio es el resultado de una gestión conjunta entre la Municipalidad y la empresa Fonobus, que permitirá mejorar la movilidad de vecinos y vecinas, conectando el Norte y el Sur con mayor comodidad y seguridad.
La incorporación de Fonobus representa un avance significativo en materia de transporte público e inclusión, facilitando el acceso a oportunidades laborales, educativas y de salud, tanto para estudiantes como para trabajadores y personas mayores.
La conexión se hará con siete servicios diarios en cada sentido.
Los horarios del servicio ya se encuentran disponibles para su consulta.
Se desarrollará los días 11 y 12 de agosto en el Centro de Convenciones Córdoba. Participarán referentes de Argentina y el mundo vinculados a la economía social.
El encuentro se proyecta como uno de los principales espacios de reflexión, intercambio y articulación del movimiento cooperativo y mutual en América Latina.
Es récord nacional. La subasta había arrancado en 31 millones de pesos y está la posibilidad de que compren el 100 por ciento del animal de tres años y 926 Kg.
