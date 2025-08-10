Talleres de Córdoba presenta su experiencia de gestión en Jesús María

Patat, Cavello y Baldo sumaron buenos puntos en el Rally de San FranciscoDEPORTE10 de agosto de 2025
En sus categorías, fueron segundo, tercero y cuarto, respectivamente. Luego de su suspensión por la lluvia, la prueba se corrió este fin de semana.
Miguel Cavatorta, directivo del club, disertará este lunes, en el auditorio de la Sociedad Rural, sobre liderazgo y comunicación La actividad es gratuita y está dirigida a dirigentes, entrenadores, profesores y público en general.10 de agosto de 2025
Jesús María. La Municipalidad invita a la charla “Gestión de las organizaciones deportivas: liderazgo y equipos de trabajo para generar valor social”, a cargo del director de Comunicación y Vinculación Institucional del Club Atlético Talleres de Córdoba, Miguel Cavatorta.
La presentación se realizará este lunes a las 20:30, en el Auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María -Tucumán 223-.
Cavatorta compartirá su experiencia en la gestión comunicacional del club. Durante la disertación, abordará los principales desafíos de mantener una comunicación efectiva en el ámbito deportivo y el rol del liderazgo en la construcción de equipos de trabajo con impacto social.
La charla está dirigida a dirigentes deportivos, profesores y estudiantes de Educación Física, preparadores físicos, entrenadores, así como a personas interesadas en la gestión deportiva y al público en general.
La participación es libre y gratuita, pero requiere inscripción previa. Los interesados en sumarse deberán completar el siguiente formulario: https://bit.ly/CharlaGestionDeportiva.
10-08-2025
Se desarrollará los días 11 y 12 de agosto en el Centro de Convenciones Córdoba. Participarán referentes de Argentina y el mundo vinculados a la economía social.
El encuentro se proyecta como uno de los principales espacios de reflexión, intercambio y articulación del movimiento cooperativo y mutual en América Latina.
Es récord nacional. La subasta había arrancado en 31 millones de pesos y está la posibilidad de que compren el 100 por ciento del animal de tres años y 926 Kg.
La conexión se hará con siete servicios diarios desde y hacia la ciudad de Córdoba y el Norte provincial.