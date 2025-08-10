Talleres de Córdoba presenta su experiencia de gestión en Jesús María

Jesús María. La Municipalidad invita a la charla “Gestión de las organizaciones deportivas: liderazgo y equipos de trabajo para generar valor social”, a cargo del director de Comunicación y Vinculación Institucional del Club Atlético Talleres de Córdoba, Miguel Cavatorta.

La presentación se realizará este lunes a las 20:30, en el Auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María -Tucumán 223-.

Cavatorta compartirá su experiencia en la gestión comunicacional del club. Durante la disertación, abordará los principales desafíos de mantener una comunicación efectiva en el ámbito deportivo y el rol del liderazgo en la construcción de equipos de trabajo con impacto social.

La charla está dirigida a dirigentes deportivos, profesores y estudiantes de Educación Física, preparadores físicos, entrenadores, así como a personas interesadas en la gestión deportiva y al público en general.

La participación es libre y gratuita, pero requiere inscripción previa. Los interesados en sumarse deberán completar el siguiente formulario: https://bit.ly/CharlaGestionDeportiva.

