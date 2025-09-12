Harán un encuentro de hockey en el Polideportivo de Colonia Caroya

Colonia Caroya. La Municipalidad ha organizado un encuentro de hockey infantil para este sábado, en el Polideportivo Municipal.

Este evento está destinado a niños y niñas de entre 5 y 12 años y contará con la participación de diversas escuelas de hockey y clubes de la zona.

Se desarrollará de 89 a 13, en tres categorías. La 9º y la 10º, de 9 a 11; categoría 8º, de 10:30 a 13.

Se trata de una excelente oportunidad para que los más pequeños disfruten del hockey y puedan compartir un día de deportes y entretenimiento.

