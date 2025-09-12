Harán un encuentro de hockey en el Polideportivo de Colonia Caroya

Se corre el 13º Desafío Camino Real: Ciclismo, historia y naturalezaDEPORTE12 de septiembre de 2025
La competencia se hará en el antiguo Camino Real, uniendo parajes históricos. Se realizará sobre recorridos de 40 Km y 80 Km.
Será este sábado. Está destinado a niños y niñas de 5 a 12 años. Los partidos serán de las 9 a las.13.DEPORTE12 de septiembre de 2025
Colonia Caroya. La Municipalidad ha organizado un encuentro de hockey infantil para este sábado, en el Polideportivo Municipal.
Este evento está destinado a niños y niñas de entre 5 y 12 años y contará con la participación de diversas escuelas de hockey y clubes de la zona.
Se desarrollará de 89 a 13, en tres categorías. La 9º y la 10º, de 9 a 11; categoría 8º, de 10:30 a 13.
Se trata de una excelente oportunidad para que los más pequeños disfruten del hockey y puedan compartir un día de deportes y entretenimiento.
Es la última fecha del certamen que reunió a equipos de distintas localidades. Además del partido decisivo, se disputará el encuentro por el tercer puesto.
La Explanada de la Estación del Ferrocarril será el punto de encuentro para esta jornada que reunirá a instituciones, artistas, emprendedores y familias. Habrá música, juegos, donaciones y el tradicional Paseo de Emprendedores y Artesanos.
Este domingo habrá una caminata guiada por los antiguos canales de riego que recorren la Reserva. La actividad es abierta a todo público, pero requiere inscripción previa.
Es el título de la nueva edición de “Allá en el Camposanto”, la creación de Bicarbonato Teatro. Intenta recrear qué pasa en el Cementerio cuando llega alguien “nuevo”.
Se correrá el Rally de Villa María 2025, en un trazado próximo a Villa María y Villa Nueva. Se han inscripto dos pilotos y tres navegantes de nuestra zona