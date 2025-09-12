Harán un encuentro de hockey en el Polideportivo de Colonia Caroya

Será este sábado. Está destinado a niños y niñas de 5 a 12 años. Los partidos serán de las 9 a las.13.

Colonia Caroya. La Municipalidad ha organizado un encuentro de hockey infantil para este sábado, en el Polideportivo Municipal. 

Este evento está destinado a niños y niñas de entre 5 y 12 años y contará con la participación de diversas escuelas de hockey y clubes de la zona.

Se desarrollará de 89 a 13, en tres categorías. La 9º y la 10º, de 9 a 11; categoría 8º, de 10:30 a 13. 

Se trata de una excelente oportunidad para que los más pequeños disfruten del hockey y puedan compartir un día de deportes y entretenimiento.

