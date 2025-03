Colonia Caroya eliminó 12 tasas, pero la oposición pidió que se agreguen otras 50

El Concejo Deliberante de Colonia Caroya, este miércoles, aprobó por unanimidad, la eliminación de tasas municipales anunciadas por la intendente de la ciudad, Paola Nanini, en su discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias.

El Cuerpo Deliberativo le dio el visto bueno a la decisión que, entre otros beneficios, alcanza a los nuevos comercios que se radiquen en la ciudad, los cuales, no solo estarán exentos del pago de inscripción inicial, sino que también podrán acceder a una alícuota extraordinaria que reduce en un cincuenta por ciento la Tasa General de Actividad, siempre que cumplan con los requisitos establecidos, Según se informó oportunamente desde el Ejecutivo.

Además, se ratifica la derogación de las siguientes tasas:

· Libre Deuda de Red Domiciliaria de Gas Natural previa aprobación del final de obra de la propiedad.

· Eliminación de la tasa de inscripción de comercios sujetos a inspección ($16.000).

· Eliminación de la tasa por conexión al servicio de cloacas ($160.000). Fue una tasa creada en diciembre y eliminada dos meses después para fomentar las conexiones a la red. A quienes ya hayan abonado esta tasa, se les reconocerá un crédito equivalente.

· Eliminación del cobro por ocupación de la vía pública con maquinarias, herramientas, materiales y edificaciones relativas a obras.

· Eliminación de la tasa por recolección de residuos verdes en la zona urbana.

· Eliminación de tasas por transferencias de registros y diversas inscripciones en mercados y ferias. En su lugar, se unifica el cobro de inscripción, transferencia y/o renovación de frigoríficos y mercados en un solo monto de $8.000.

· Eliminación de la tasa por venta de ejemplares de publicaciones municipales.

Nueva propuesta.

Cuando el tema empezó a tratarse en Comisión, el bloque Somos Caroya presentó una propuesta complementaria para eliminar otras 50 tasas.

Son ítems que están en la Tarifaria dentro de las categorías de Inmuebles, Catastro, Industria y Comercio, Espectáculos Públicos, Ocupación de la Vía Pública, Construcción, Cementerio, Automotores y Camionetas, Publicidad, Propaganda y Registro Civil.

“Son tasas que no influyen en la recaudación municipal, pero que para el contribuyente significa un gasto y en muchos casos es a cambio de un simple papel, es decir, no hay una retribución o servicio por ese monto que se paga. Por ejemplo, pagar por obtener un papel que te dice que estás libre de deuda, no tiene sentido”, dijo Clever Cadamuro, del bloque opositor.

Este pedido se hizo en la Comisión, pero no se analizó aún. Los ediles adelantaron que podrían presentarlo formalmente