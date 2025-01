Agraria jugará la Liga Federal de Voley

En Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, el Club Juventud Agraria Colón present el plantel que competirá en la Liga Federal de Voley.

El certamen se desarrollará en San Juan del 2 al 11 de febrero.

Está conformado por 13 jugadoras de la institucion y tres refuerzos de clubes Carlos Paz, Alta Gracia y General Paz Juniors.

En los últimos años, el vóley ha experimentado un crecimiento constante y significativo: este año presentó en la Federación un total de 16 categorías en División de Honor y A2 femenino y A1, consolidándonos como uno de los clubes con mayor cantidad de jugadores registrados en la región y fue campeón en Sub 14, Sub 16, Sub 18, Sub 21 y en Primera.

El plantel es el siguiente:

Camila Nieva

Delfina Grober

Paz Romero

Mikaela Babiuch

Micaela Moyano

Erika Flores

Raquel González

Elisa Isseta

Luz Esteban

Sheila Mansilla

Martina Ribi

Milena Babiuch

Guadalupe Vaca

Julieta Aguzin

Sofía Brandan

Valentina Mauricio

El cuerpo técnico está integrado por Claudio Nieva (Manager), Ezequiel Giménez y Gonzalo Ríos (Entrenador), Valeria Virgolini (PF), Celeste Nieva (Prensa) y Gustavo Brantiz (Coaching).