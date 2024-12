Santiago del Estero. En la calle Cástulo Peña de Jesús María, donde ahora hay dos enormes salones de venta de muebles y artículos de decoración, durante muchos años funcionó una escuela de fútbol. Era “la escuelita de Cachi”. Léase “Cachi” Echarri. Ahí jugó sus primeros partidos “en serio” Agustín Morales. Al año siguiente, “el profe” le sugirió a su papá que lo lleve a Instituto.

En el predio de La Agustina hizo toda su formación y su primer destino fuera de la provincia fue Güemes, de Santiago del Estero, en 2021.

“En Güemes me fue muy bien; había tenido un muy buen año en lo personal y en lo grupal porque era el primer año que el club estaba en la B Nacional; fuimos primeros todo el año y pudimos hacer la mejor campaña que tuvo Güemes en su historia”, recuerda.

Ese año pelaron el ascenso y perdieron la chance en el tramo final ante Barracas Central.

En 2022, el destino de Morales fue All Boys, equipo donde también tuvo un buen año, en el que entraron al Reducido. El segundo año, en cambio, el equipo no tuvo un buen desempeño, fue muy irregular y se quedó sin poder pelear “por nada”. Sin embargo, “en lo personal tuve buenos partidos y eso me permitió venir a Central córdoba de Santiago del Estero”, recuerda el jugador nacido en Jesús María.

El miércoles 11 de diciembre, Central Córdoba ganó la Copa Argentina y jugará la Copa Conmebol Libertadores 2025.

“Fue una locura, algo que revolucionó toda la ciudad porque es algo histórico para acá; nunca habían salido Campeones de un torneo así de importante y menos habían clasificado a una copa internacional; y lo que hicimos fue histórico y va a quedar por mucho tiempo”, cuenta Agustín recién llegado de un homenaje de la hinchada en el que les hicieron un túnel humanos de tres cuadras.

Fue el segundo homenaje, porque cuando arribaron a la provincia fueron recibidos por el gobernador Gerardo Zamora en la Casa de Gobierno y los ovacionaron en la plaza Libertad, donde los esperaron con espuma y banderas.

“El Agu” Morales.

Agustín Morales tiene 25 años y su puesto natural es extremo. No obstante, “a veces, en los partidos en que entré jugué de media punta porque Omar (De Felipe, el DT) juega sin extremos”.

Es jugador de All Boys hasta diciembre de 2026: “Yo vine a préstamo porque All Boys, para venir a Central Córdoba, me hizo hacer un contrato de tres años más”.

De su equipo categoría ’99 de Instituto, llegaron a Primera Mateo Bajamich, que juega en Atlético Tucumán, y Gonzalo Maroni, que es el más conocido y ahora está en Tigre.

Sobre su presente futbolístico, dice: “No pude sumar todos los minutos que me hubiera gustado, ya que entré en nueve o 10 partidos, pero fue una experiencia linda para mí. Mi primer equipo en Primera División, jugar contra Boca y contra River”.

¿Y qué te falta, según vos?

- Creo que me falta ganar más experiencia en Primera para poder empezar a sumar más minutos. En Primera cambian mucho las cualidades de los jugadores, por eso entrenaba al máximo para poder mejorar y estar a la altura de ellos. Y también cambia mucho el físico. Hay muchos jugadores rápidos, a diferencia de la B. La B es una categoría durísima, es muy difícil, a veces más que la Primera. Es muy física, las canchas no están en el mismo estado, pero en Primera hay otra velocidad… en todo.

¿Extrañás la familia, los amigos, los seres queridos?

- Se extraña, pero ya hace cuatro años que salí a jugar afuera de Córdoba y uno se va acostumbrando. Ahora que estoy cerquita de Jesús María, cuando nos dan dos o tres días trato de ir, pero este año fueron muchos partidos, tuvimos muy poco tiempo. Tan sólo para la Copa América pude ir y alguna que otra vez, pero fue un año muy intenso.

¿Qué le dirías a los que recién arrancan?

- Que entrenen, que se sacrifiquen por esta profesión, que es hermosa, que el esfuerzo después tiene recompensa.

¿Qué dejaste por el fútbol?

Cuando.se es chico se tienen que dejar muchas cosas: los fines de semana… cuando éramos más chicos, las Fiestas de 15, las juntadas que se hacen a la tarde. Son muchas cosas que se dejan porque uno sabe a dónde quiere llegar.

14-12-2024