Este viernes llega a Jesús María la imagen peregrina de la Virgen del Rosario de San Nicolás

Luego de la experiencia del año pasado, la imagen de la Virgen del Rosario de San Nicolás llegará exclusivamente a nuestra zona.

Las gestiones fueron hechas por Fernando Verón, un vecino de Jesús María que en septiembre del 2023, al cumplirse 40 años de las apariciones de María en esta ciudad bonaerense, logró que la imagen (una réplica de la peregrina) quede en la Parroquia en el marco de su viaje a Tafí Viejo, Tucumán.

Esta vez, llega la imagen peregrina que los sannicoleños sacan en procesión cada 25 de septiembre.

Llegará este viernes a las 18:30 y será recibida en caravana desde Puerto Caroya hasta la Parroquia de Jesús y María, donde se celebrará la Misa a las 19.

El sábado irá a Sarmiento y el domingo a Villa del Totoral.

El lunes se hará una caravana por Jesús María y Sinsacate, mientras que el martes estará en el barrio Los Nogales.

El miércoles llegará a la Parroquia Ntra. Sra. del Monserrat de Colonia Caroya, para regresar a San Nicolás el jueves 27.

La veneración más ferviente de Argentina.

Desde 1983, cada 25 de septiembre la ciudad de san Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, se transforma en lugar de peregrinación de cientos de miles de personas que van a venerar a la Virgen María bajo el advocación de “María del Rosario de San Nicolás”.

Todo empezó con una aparición mariana a la vecina Gladys Motta. En realidad, no fue una, sino la primera de varias en pocas semanas.

La vida de la ciudad cambió para siempre.

En ese momento, la imagen de la Virgen del Rosario estaba “escondida” en un campanario de la Catedral.

En la aparición dijo: “Me tienen olvidada, pero he resurgido. Ponedme allí, porque me ves tal cual soy. No os apenéis, ya me tendrán. Quiero estar en la ribera del Paraná. Poneos firmes. Allí viste mi luz. Que no flaqueen tus fuerzas. Gloria al Altísimo Padre”.

El Párroco hizo reparar la imagen, colocó en sus manos y en las del Niño Jesús un nuevo rosario y comenzó la construcción del santuario. Hoy tiene capacidad para 9 mil personas de pie. La imagen fue trasladada a él en 1989.

Cada año, la basílica recibe un millón y medio de peregrinos.

San Nicolás se convirtió en “la ciudad de María”.