Toda la zona. Los dos equipos de Primera División de los clubes Jesús María ganaron en la séptima fecha del Campeonato Apertura de la Liga Regional Colón.

A.A. Falucho le hizo media docena de goles a Quirquinchos Verdes Alianza dio cuenta de Sp. Forchieri.

Falucho quedó cuarto en su zona y Alianza segundo en la suya.

En uno de los partidos atractivos del fin de semana, Deportivo Colón goleó 4 a o a Juventus Agraria Colón y en otro de los choques interesantes, Independiente se impuso por la mínima diferencia a Sp. Tirolesa, de flojo desempeño en lo que va del torneo.

Así las cosas, Colón de Villa del Totoral, tras ganarle a Santa Elena, lidera la Zona A.

En tanto, Quilmes de Villa Allende (foto) es el puntero de la Zona B y dio la nota del fin de semana, al ganar su partido ante Parque Guerrero 10 a 0.

Tres partidos de esta zona asoman como los más atractivos para el fin de semana venidero: Juventud Agraria Colón recibirá a Sp. Forchieri, Alianza Jesús María hará lo propio con Sp. Tirolesa y, en Villa del Totoral, Independiente se las verá con Quilmes.



Resultados

1ª R F 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª

Jockey Club 0 3 0 2 0 0 1 1

Sarmiento 0 0 4 1 4 4 1 0

A.A. Falucho 6 1 0 3 1 2 0 1

Quirquinchos Verdes 0 3 3 1 0 1 1 2

Colón (Vª del Totoral) 3 2 0 4 1 1 3 3

Santa Elena 2 1 2 0 0 0 0 0

San Cayetano 2 2 0 0 0 0 0 0

Crecer 3 0 5 2 2 4 3 1

Juventud Agraria Colón 0 1 0 1 0 0 1 1

Deportivo Colón 4 2 2 0 1 3 1 1

Bochas Sport Club 1 4 1 2 0 3 4 1

2 de Abril 0 0 2 0 0 0 0 0

Quilmes 10 2 1 1 0 3 0 4

Parque Guerrero 0 0 0 3 3 1 2 0

Sp. Tirolesa 0 1 1 0 2 2 1 3

Independiente 1 2 1 0 1 0 1 0

Sp. Forchieri 1 0 3 3 2 1 2 1

Alianza Jesús María 3 3 0 0 0 1 0 1

Posiciones Primera División

Zona A

Colón (Vª del Totoral) 16

Deportivo Colón 14

Quirquinchos Verdes 13

A.A. Falucho 11 (Le descontaron 3 puntos)

Crecer 10

Jockey Club 6

San Cayetano 4

Santa Elena 4

Sarmiento 3

Zona B

Quilmes 19

Alianza Jesús María 17

Juventud Agraria Colón 16

Sp. Forchieri 12

Independiente 11

Bochas Sport Club 7

Sp. Tirolesa 6

Parque Guerrero 4

2 de Abril 0

Próxima fecha

Deportivo Colón vs San Cayetano

Crecer vs Colón (Vª del Totoral)

Santa Elena vs A.A. Falucho

Quirquinchos Verdes vs Jockey Club

Sarmiento vs 2 de Abril

Juventud Agraria Colón vs Sp. Forchieri

Alianza Jesús María vs Sp. Tirolesa

Independiente vs Quilmes

Parque Guerrero vs Bochas Sport Club

21-04-2024