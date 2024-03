Manifestación popular pidiendo justicia por Lautaro

Colonia Caroya. Familiares de Lautaro, el niño de 12 años que murió atropellado por un camión el pasado miércoles en esta ciudad, marcharon por el centro pidiendo justicia.

Encendieron velas en la explanada de la Municipalidad y de la Comisaría.

Una hermana de Lautaro explicó los motivos de la manifestación público: “Nosotros queremos que el camionero pague por lo que hizo, sabemos que no está preso, está suelto de ese mismo día nomás, se fue del lugar; sé que no debe ser fácil tampoco, pero no puede haber hecho eso; se entregó en la Comisaría, pero ese mismo día ya estaba suelto; es algo que no entendemos; nosotros queremos que pague por eso”.

Para la familia, este hecho de tránsito tiene una connotación especial: “Nosotros perdimos un tío en el mismo lugar que Lauti; mi hermano se llamaba José por mi tío y en el mismo lugar falleció, era hermano de mi mamá; va a hacer 18 años”.

