Paola Nanini quiere crear la Policía Municipal antes de fin de año

Colonia Caroya. Por mayoría, el Concejo Deliberante aprobó la adhesión a la nueva Ley Provincial del Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.

Entre los aspectos destacados del texto se encuentra la creación de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia (policía municipal), previendo la incorporación de Agentes Locales capacitados y certificados para el uso de armas no letales, como auxiliares de la Policía de Córdoba.

El tema se anunció a nivel local el pasado 15 de febrero, en el discurso anual de la Intendente Paola Nanini, quien presentó el tema a los ediles a la semana siguiente.

Tras analizarlo en comisión, con la presencia de la propia mandataria, esta semana se sancionó con los votos del oficialismo y de Unidos Podemos. Somos Caroya votó en contra.

“La ley busca solucionar temas que son de público conocimiento, como que la policía no da abasto; esta ley es para acompañar a la fuerza; la Municipalidad no se va a hacer cargo de la seguridad”, aclaró Nanini.

Al mismo tiempo, aseguró que, en la práctica, parte de lo que dice la Ley ya se cumple, como el patrullaje entre personal municipal y policial en los móviles de Seguridad Ciudadana -Colonia Caroya tiene cuatro vehículos y la Comisaría dos-.

“Ponemos inspectores y vehículos de colaboración ante un hecho; hoy, un inspector sale con un Policía, pero si hay un hecho, el efectivo puede accionar y el personal municipal debe quedarse en el auto; funciona como un chofer; en la mayoría de las ciudades de Córdoba funciona así después de la pandemia; esta nueva ley nos va a permitir mayor acción”, señaló.

Convocatoria abierta.

Para armar la Policía local, la Municipalidad abrirá una convocatoria y ofrecerá una capacitación de tres a seis meses hasta definir quiénes la integrarán.

“Va a ser un personal que se va a elegir, especialmente, para esto”, dijo en referencia a la función que tendrá la Mesa de Seguridad.

Declaró que la adhesión a la Ley también permitirá hacer convenios con privados que tengan cámaras que filmen hacia la vía pública.

Actualmente, Colonia Caroya tiene una central de monitoreo en la Comisaría.

El bloque Somos Caroya del Concejo Deliberante votó en contra del proyecto.

“Creemos que es fundamental que se brinde seguridad a los vecinos, pero es una potestad de la Provincia; esta Ley no está reglamentada, hay muchas cosas que no están claras; hay cuestiones no definidas, hay otras formas de brindar mayor seguridad y la Provincia debe hacerse cargo con mayores y mejores recursos; además, el personal que se incorpora se capacita en tres meses cuando para ser policía se necesitan tres años”, justificó el edil radical Clever Cadamuro.

La intención del Departamento Ejecutivo es presentar la nueva “brigada” antes de fin de año.

29-02-2024