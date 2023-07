Vida y obra de Pipo Preziosa, “el” locutor y periodista de Jesús María

Jesús María. No comienza la entrevista hasta que Nicolás “Pipo” Preziosa, locutor, periodista y “disc jockey” de Jesús María, decide su inicio sin retruque: “Vos preguntá. A mí me gusta el ping pong, pero algunas preguntas no te las voy a contestar”.

Con una memoria para envidiar, una agilidad mental que deslumbra y una picardía que roba la carcajada al primer minuto, “Pipo”, que desconoce la razón por la cual se le acuñó tal apodo, no pierde el tiempo en esperar la primera pregunta y, recordando que existe la libertad de expresión y de prensa, empieza consultando a la periodista:

- “¿Qué hemos hecho para que no vuelvan - los militares al poder-? Te lo pregunto a vos, que sos periodista”. Luego aguarda la respuesta correcta: “Proteger la Democracia”.

Esos tres párrafos podrían sintetizar el tesón de este hombre nacido en la Capital Federal el 25 de diciembre de 1935 -transita sus 87 años- que comenzó en la comunicación allá por sus “veintipico” y al que sólo lo frenaron la pandemia y un paréntesis de 2003 a 2016.

Pese a que vivió prácticamente toda su vida en Córdoba, la tonada porteña no se le escapa ni por asomo. Ocurre que a su infancia la transitó “en calle Corrientes al 1400, a tres cuadras del Obelisco”, explica el hijo de Nicolás Preziosa y Sara Germano.

Hijo único, perdió a su madre cuando tenía tan sólo dos años de vida; recuerda con gran cariño a su abuelo, también de nombre Nicolás, y a su tío Oscar, quienes lo criaron ya que su padre emprendió una carrera como representante de grandes figuras del boxeo: “Mi padre viajaba constantemente con los boxeadores, entonces no me podía tener”, detalla.

Apenas pasaron unos cortos 10 años cuando “Pipo” batallaba contra el asma, enfermedad que obligó a su familia a tomar la decisión de traerlo a vivir a la provincia de Córdoba, popular por sus aires serranos allá por 1945.

“Recalé en Córdoba, en Alvear, casi esquina Olmos”, recuerda como si fuera ayer.

Allí estudió un año de primaria y luego pasó al colegio La Salle. “De Segundo a Quinto Año”, detalla. Más tarde culminó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Monserrat.

Al poco tiempo, su abuelo falleció, razón por la cual su padre determinó la siguiente parada en su vida: Jesús María.

En el año 1947, su padre le entregó llave en mano una flamante vivienda en la calle Julio A. Roca y “Pipo” emprendió la travesía de vivir solo hasta sus 26 años, cuando se casó con Yolanda Escudero, con quien tuvo dos hijos: Daniel y Alba.

Tiempos de radio.

Emancipado a los 18 años, Nicolás cosechó una gran amistad con “la familia del frente”.

“Comía en la esquina, donde está la Radio Norte, que antes era la panadería de los Sánchez”, cuenta al recordar a los abuelos de los fundadores y propietarios de Radio Cadena Norte.

Esos primeros tiempos se presentan en blanco y negro: “Ya en el ‘58, cuando se separaron los Sánchez de sus socios e inauguró el Publicitario Splendid, como vivo al frente, me dijeron si quería ser locutor; y les dije que sí porque me gustaba leer y cada vez que leía, cuando estaba solo, leía en voz alta. En el La Salle estaba en las ceremonias de entregas de premios, le ayudaba a un locutor de Córdoba. En teatro hacía el preámbulo de las obas. Y ahí me empezó a gustar”.

Splendid fue una de las primeras propaladoras publicitarias de Jesús María, previo a la creación de la radio por circuito cerrado San Isidro Labrador que “Pipo” describe así: “Eran bafles chiquitos que se colocaban en las casas particulares y en casi todos los comercios; ahí empezó la parte más cercana a la FM”.

“Yo hacía de todo, hasta ponía discos; los micrófonos eran como latitas de sardina”, rememora.

Locutor no alcanza.

San Isidro Labrador creció y “Pipo” ya no sólo ponía discos y presentaba canciones, sino que también se dedicó a entrevistar a los funcionarios que comenzaron a hacer uso de la publicidad que daba la radio. Así descubrió su pasión por el periodismo.

“Entrevistábamos a los intendentes, a los gobernadores que venían, a algún senador y a los políticos en la época de Elecciones, que empiezan a ‘caer’ todos al ‘pueblito’, como digo yo”.

De esa manera, Preziosa ya no sólo era locutor comercial, sino también conductor de radio y periodista, aunque no podía negar su afición por el deporte, razón por la cual destinó gran parte de su carrera al periodismo deportivo.

La dinámica era así: “Transmitíamos los partidos de futbol. Sánchez ponía ‘La Marcha del Deporte’, salían los jugadores a la cancha y yo ya tenía la formación de cada uno. Inauguramos el circuito automovilístico, hacíamos básquetbol, de todo. Ibamos donde le alquilaban a Sánchez el equipo”.

Entre 1961 y 1965, se desempeñó, además, como uno de los locutores estrella de la Radio Municipal, en la ciudad de Córdoba. “Hacía ‘Tertulia Deportiva’ con Juan Carlos Hairabedian Garó, Jefe del Departamento de Deportes”, recuerda.

Como si eso fuera poco, y habiendo empezado a trabajar en la Municipalidad de Jesús María, donde durante 18 años fue encargado de Catastro, tenía tiempo para viajar a Córdoba los días jueves para hacer un programa de cine: le daban entradas para ver películas y luego las comentaba. “Duró tres años; me pagaban el café con leche y el pasaje, pero iba sin dejar la radio de Jesús María ni la Municipalidad”, aclara.

Llegado el año 1966, se encendieron las luces del Festival Nacional de Doma y Folklore y ahí “Pipo” Preziosa se convirtió en el primer locutor comercial y uno de los primeros presentadores que tuvo la fiesta gaucha, llegando a compartir escenario con Aníbal Cufré y Luis Oscar Aisa.

También se destacó en la presentación de grandes artistas del folklore y como entrevistador de figuras musicales como Los Chalchaleros, Jorge Cafrune, Horacio Guarany y María Helena, entre otros, durante 14 años.

¿Por qué ya no hace radio?

- No soy Mirtha Legrand. No soy como los políticos o esas personas que se quedan eternamente en un lugar, hay que dejarle paso a los demás”.

Sobre el final dejó un mensaje a los comunicadores: “Tengan humildad y vocación. La locución y el periodismo no tienen día de trabajo, son a cualquier hora y en cualquier lugar. Sean sinceros, educados. La libertad de expresión y de prensa, tiene que ser con respeto”.

08-07-2023