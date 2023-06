Pablo Souberán retiró su candidatura de Juntos por el Cambio

Jesús María. Pablo Souberán, candidato a concejal de Juntos por el Cambio, renunció luego de que se detectó una irregularidad en su DNI.

El presidente de la Junta Electoral Municipal, Dr. Mariano Pelliza Palmes, lo hizo público en una conferencia de prensa a la que convocó para dar detalles de las Elecciones Municipales del venidero domingo.

El letrado explicó que las autoridades locales de Juntos por el Cambio “manifestaron que fue un error involuntario, a lo cual la Junta lo entendió así y lo aceptó”.

También reconoció que no habían advertido la irregularidad: “Era un documento antiguo, que no estaba vigente, y el domicilio era otro”.

No obstante, Pablo Souberán aparecerá en la boleta con que se votará, que no se pudo modificar porque ya está en imprenta y no hay tiempo de modificarla debido a que está muy avanzada la impresión.

En la ciudad hay más de 28 mil ciudadanos habilitados para votar, por lo tanto es necesaria, mínimamente, esa cantidad de boletas.

Cabe recordar, además, que la ordenanza vigente establece que la boleta debe estar disponible “con una antelación no menor a los 15 días del acto comicial”.

06-06-2023