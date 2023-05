Más familias recibieron sus Escrituras

Jesús María. La Municipalidad les entregó sus Escrituras a 60 familias de Bº La Costanera que, a partir de ahora, son propietarias legítimas de sus viviendas.

Son vecinas y vecinos que desde hace más de 50 años esperaban acceder a este documento de titularidad de la casa propia.

Este es el resultado de un proceso de regularización dominial que implicó meses de asesoramiento y asistencia a cada familia de manera particular, para que pudieran acceder al derecho de la titularidad de sus viviendas de forma gratuita.

Esto se materializó tras un trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia, permitiendo que más ciudadanos de Jesús María cuenten con este instrumento que garantiza que la casa donde viven es legal y legítimamente suya.

En la entrega de Escrituras estuvo la ministra de Hábitat y Economía Familiar, Laura Jure, responsable del programa provincial Tu Casa Tu Escritura.

“Esta casa es de ustedes y la van a poder dejar a sus hijos”, comentó Jure, quien remarcó: “Todo lo que invirtieron ahora saben que es de ustedes, van a poder sacar créditos hipotecarios y, además, como las Escrituras salen con el régimen de bien de familia, nadie puede tocarles la vivienda”.

Tu Casa Tu Escritura es un programa de regularización y escrituración gratuita de viviendas sociales provenientes del Estado Nacional, Provincial, Municipal o adquiridas de manera particular, por parte de grupos vulnerables que no poseen otro inmueble y que sus ingresos no le permiten solventar el gasto de una escritura traslativa de dominio.

Vecinos manifestaron su alegría por ser dueños, finalmente, de sus viviendas, un logro que para algunas familias demoró 57 años.

La tarea municipal.

En Bº La Costanera buscaban regularizar los dominios de 98 terrenos.

El asentamiento empezó en 1972 y desde entonces ha cambiado la situación particular de cada grupo familiar. De hecho, en ese centenar de lotes viven cerca de 250 familias.

Quienes no tenían problemas de sucesiones ni causas judicializadas fueron relevados por funcionarios de Hábitat municipal para ver quiénes están en condiciones de acceder a la Escritura gratuita.

“Habrá casos en los que, si no se ponen de acuerdo, nosotros no tenemos la facultad de atribuirle la propiedad del terreno a alguien; la idea es limpiar lo más posible, pero esas personas que no lleguen a un arreglo tendrán que hacer una Escritura común y pagarla”, explicó la Asesora Letrada municipal, Dra. Betiana Fernández, quien inició un paciente trabajo para explicarle a cada interesado cómo solucionar su situación de la manera más ventajosa y ha seguido los expedientes casi artesanalmente.

La Municipalidad gestionó las Escrituras gratuitas y equipos de la Dirección de Jurisdicción y Regularización Dominial y Fiscal dependiente del entonces Ministerio de Promoción del Empleo y la Economía Familiar de la Provincia vinieron a Jesús María a verificar los datos que había recogido el personal de Hábitat, casa por casa, en 2021.

04-05-2023